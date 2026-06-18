https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/merkez-bankasi-rezervleri-1521-milyar-dolar-oldu-1106616031.html

Merkez Bankası rezervleri 152.1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 152.1 milyar dolar oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:22+0300

2026-06-18T15:22+0300

2026-06-18T15:22+0300

ekonomi̇

merkez bankası

rezerv

net rezerv

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalışla 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.

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