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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/merkez-bankasi-rezervleri-1521-milyar-dolar-oldu-1106616031.html
Merkez Bankası rezervleri 152.1 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 152.1 milyar dolar oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T15:22+0300
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ekonomi̇
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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalışla 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/gozler-bu-verideydi-merkez-bankasi-mayis-ayi-faiz-kararini-acikladi-1106428108.html
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merkez bankası, rezerv, net rezerv
merkez bankası, rezerv, net rezerv

Merkez Bankası rezervleri 152.1 milyar dolar oldu

15:22 18.06.2026
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Mustafa Çiftçi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalarak 152 milyar 81 milyon dolar oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalışla 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
EKONOMİ
Gözler bu verideydi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
11 Haziran , 14:00
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