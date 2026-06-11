https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/gozler-bu-verideydi-merkez-bankasi-mayis-ayi-faiz-kararini-acikladi-1106428108.html
Gözler bu verideydi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Gözler bu verideydi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Gözler çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T14:00+0300
2026-06-11T14:00+0300
2026-06-11T14:05+0300
ekonomi̇
merkez bankası
faiz
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düşük faiz politikası
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Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.Merkez Bankası açıklamasıPara Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. Yıl başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.
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merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası
merkez bankası, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası
Gözler bu verideydi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:00 11.06.2026 (güncellendi: 14:05 11.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Gözler çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu.
Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası açıklaması
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.
Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
Merkez Bankası faiz kararları
2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. Yıl başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.
Ocak 2025:
Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e
indirildi.
Mart 2025:
Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e
indirildi.
Nisan 2025:
Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya
yükseltildi.
Haziran 2025:
Politika faizi yüzde 46
seviyesinde sabit
tutuldu.
Temmuz 2025:
Toplantı yapıldı, oran sabit
bırakıldı.
Eylül 2025:
Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü. Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.
Ocak 2026: Politika faizi 38'den yüzde 37'ye düştü
Mart ayında MB politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Nisan ayında yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
Mayıs ayında faiz kararı açıklanmadı.
Haziran ayında politika faizi yüzde 37'de sabit tutuldu.