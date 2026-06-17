https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html

Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü vurdu

Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belarus'tan gelen bir çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse Ukrayna ordusunun İHA'lı saldırı düzenlediği, saldırı sonucu... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:06+0300

2026-06-17T13:06+0300

2026-06-17T13:39+0300

dünya

bryansk

belarus

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

i̇ha

saldırı

çocuk

sivil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090847664_0:63:1162:717_1920x0_80_0_0_dadc6a8fb4758d2432c66351c1fbc803.png

Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belarus'tan çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çocuklara refakat eden bir kadının hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tatil için Gelencik'e giden Gomel'den çocuk futbol takımının otobüsüne uçak tipi İHA ile saldırdı.Takıma refakat eden bir kadın saldırıda hayatını kaybetti.Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı. Tüm yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı ve gerekli tıbbi müdahale yapıldı.Bu Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığı ilk saldırı değil. Ukrayna ordusu daha önce Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna saldırı düzenlemiş, saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti, 40 kişi yaralanmıştı.Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarının kasıtlı ve sistematik olduğunu, bu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk açısından savaş suçu teşkil ettiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-starobelsk-saldirisinin-kanitlarini-bmye-sundu-1106304429.html

bryansk

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bryansk, belarus, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, saldırı, çocuk, sivil, yana lantratova