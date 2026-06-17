https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html
Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü vurdu
Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belarus'tan gelen bir çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse Ukrayna ordusunun İHA'lı saldırı düzenlediği, saldırı sonucu... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T13:06+0300
2026-06-17T13:06+0300
2026-06-17T13:39+0300
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Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belarus'tan çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çocuklara refakat eden bir kadının hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tatil için Gelencik'e giden Gomel'den çocuk futbol takımının otobüsüne uçak tipi İHA ile saldırdı.Takıma refakat eden bir kadın saldırıda hayatını kaybetti.Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı. Tüm yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı ve gerekli tıbbi müdahale yapıldı.Bu Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığı ilk saldırı değil. Ukrayna ordusu daha önce Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna saldırı düzenlemiş, saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti, 40 kişi yaralanmıştı.Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarının kasıtlı ve sistematik olduğunu, bu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk açısından savaş suçu teşkil ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-starobelsk-saldirisinin-kanitlarini-bmye-sundu-1106304429.html
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bryansk, belarus, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, saldırı, çocuk, sivil, yana lantratova
bryansk, belarus, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha, saldırı, çocuk, sivil, yana lantratova
Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü vurdu
13:06 17.06.2026 (güncellendi: 13:39 17.06.2026)
Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belarus'tan gelen bir çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse Ukrayna ordusunun İHA'lı saldırı düzenlediği, saldırı sonucu çocuklara refakat eden bir kadının hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Belarus'tan çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüse insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çocuklara refakat eden bir kadının hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, tatil için Gelencik'e giden Gomel'den çocuk futbol takımının otobüsüne uçak tipi İHA ile saldırdı.
Takıma refakat eden bir kadın saldırıda hayatını kaybetti.
Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı. Tüm yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı ve gerekli tıbbi müdahale yapıldı.
Bu Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığı ilk saldırı değil. Ukrayna ordusu daha önce Starobelsk kentindeki öğrenci yurduna saldırı düzenlemiş, saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti, 40 kişi yaralanmıştı.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna ordusunun sivillere yönelik saldırılarının kasıtlı ve sistematik olduğunu, bu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk açısından savaş suçu teşkil ettiğini açıklamıştı.