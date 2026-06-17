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Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili ilişkileri görüştü
Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili ilişkileri görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’daki Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin “yükselen bir çizgide ilerlediği” vurgulanırken, bölgesel konular ve Ukrayna krizinin çözümüne dair Ankara’nın arabuluculuk teklifine de değinildi.Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yükselen bir çizgide gelişiyor, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Rus lider, İki ülke arasındaki etkileşimin dostane bir nitelik taşıdığını ve yeni içeriklerle zenginleştiğini vurguladı.Rus lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “en iyi dileklerini ve sıcak selamlarını” ilettiğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı her zaman Rusya’da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Görüşmeye Rusya adına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.Fidan, Kazan’daki temasları öncesinde Moskova’da Lavrov ile de görüşmüştü. İki bakan; Orta Doğu’daki çatışmalar, Güney Kafkasya’daki durum, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin konuları ele aldı. Fidan, Türkiye’nin Moskova ve Kiev arasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-malezya-basbakani-ibrahim-ile-ikili-iliskileri-gorustu-1106589465.html
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vladimir putin, hakan fidan, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, sergey lavrov, yuriy uşakov, ukrayna, kazan
vladimir putin, hakan fidan, rusya, türkiye, recep tayyip erdoğan, sergey lavrov, yuriy uşakov, ukrayna, kazan

Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili ilişkileri görüştü

21:40 17.06.2026 (güncellendi: 21:41 17.06.2026)
© SputnikPutin, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili ilişkileri görüştü
Putin, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili ilişkileri görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’daki Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin “yükselen bir çizgide ilerlediği” vurgulanırken, bölgesel konular ve Ukrayna krizinin çözümüne dair Ankara’nın arabuluculuk teklifine de değinildi.
Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yükselen bir çizgide gelişiyor, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Rus lider, İki ülke arasındaki etkileşimin dostane bir nitelik taşıdığını ve yeni içeriklerle zenginleştiğini vurguladı.
Rus lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “en iyi dileklerini ve sıcak selamlarını” ilettiğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı her zaman Rusya’da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Görüşmeye Rusya adına Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da katıldı.
Fidan, Kazan’daki temasları öncesinde Moskova’da Lavrov ile de görüşmüştü. İki bakan; Orta Doğu’daki çatışmalar, Güney Kafkasya’daki durum, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin konuları ele aldı. Fidan, Türkiye’nin Moskova ve Kiev arasında müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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