https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/lavrov-rusya-ukraynadaki-hedefleri-duzenli-olarak-vuracak-1106620084.html

Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki hedefleri düzenli olarak vuracak

Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki hedefleri düzenli olarak vuracak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun savaş gücünü doğrudan etkileyen hedeflere yönelik düzenli ve yoğun saldırılar düzenleyeceklerini... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T17:16+0300

2026-06-18T17:16+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev'in eylemlerine misilleme olarak, Ukrayna ordusunun savaş gücünü doğrudan etkileyen hedeflere yönelik düzenli ve kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini ifade etti. Kiev rejiminin saldırılarına yanıt olarak artık yalnızca sözlü uyarılarla yetinmeyeceklerini belirten Lavrov, Ukrayna ordusunun askeri kapasitesini ayakta tutan altyapı ve askeri unsurlara sürekli olarak saldırılar düzenleyeceklerini ifade etti.Uzun zamandır sadece söylem düzeyindeki ifadelerin yeterli olmadığına inandığını vurgulayan Lavrov, "Nitekim Devlet Başkanı (Vladimir Putin) da bir süre önce, Kievli teröristlerin son eylemlerinin ardından artık kapsamlı ve toplu saldırılar düzenleyeceğimizi duyurmuştu" ifadelerini kullandı.Lavrov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutan'ın verdiği bu talimatı sahada artık uygulamaya başladığının da altını çizerek, operasyonların Ukrayna ordusunun savaşma kabiliyetini kırmaya odaklanacağını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/putin-rusya-ve-asean-adil-bir-cok-kutuplu-dunya-duzeni-olusturma-fikrine-bagli-1106616356.html

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sergey lavrov, ukrayna, kiev, rusya, vladimir putin, rusya-asean, rus silahlı kuvvetleri