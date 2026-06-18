https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/kuresel-isinma-nehirleri-degistiriyor-sel-ve-kuraklik-riski-ayni-anda-artabilir-1106613775.html
Küresel ısınma nehirleri değiştiriyor: Sel ve kuraklık riski aynı anda artabilir
Küresel ısınma nehirleri değiştiriyor: Sel ve kuraklık riski aynı anda artabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir çalışma, küresel ısınmanın nehirlerde ani kuraklık ve sel geçişlerini artırarak hem taşkın hem de kuraklık riskini aynı anda yükseltebileceğini ortaya... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T14:19+0300
2026-06-18T14:19+0300
2026-06-18T14:19+0300
yaşam
iklim değişikliği
sıcaklık
yağış
i̇ngiltere
araştırma
küresel ısınma
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Artan küresel sıcaklıkların, nehirlerde ani ve sert su rejimi değişimlerini artırabileceği uyarısı yapıldı. Yeni bir araştırmaya göre, iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte nehirlerde kısa süre içinde aşırı yağışlardan uzun kurak dönemlere ya da tam tersi geçişler daha sık yaşanacak.Amerikan Jeofizik Birliği tarafından yayımlanan Earth’s Future dergisinde yayımlanan çalışmada, Birleşik Krallık’taki 698 nehir havzası iklim senaryoları ve hidrolik modeller kullanılarak incelendi. Buna göre 2 ve 4 derecelik küresel ısınma senaryolarında hem kuraktan ıslak döneme hem de ıslaktan kurak döneme ani geçişlerin belirgin şekilde artması bekleniyor.Araştırmacılar, bu tür ani değişimlerin sel ve kuraklık riskini aynı anda artırdığını belirtti. Özellikle kuru ve sertleşmiş toprak üzerine düşen yoğun yağışların suyu emememesi nedeniyle yüzey akışının artması, ani sel baskınlarını ve toprak erozyonunu tetikleyebiliyor. Öte yandan, yağışlı dönemlerin ardından gelen hızlı kuraklık geçişleri ise su yönetimi planlamalarını zorlaştırıyor.Dr. Yi He, bu hızlı geçişlerin su yönetimi açısından ciddi bir zorluk oluşturduğunu vurgulayarak, “Artık yalnızca tek bir aşırı olaya değil, ardışık aşırılıklara göre planlama yapılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.4 derece senaryosunda dikkat çekici artışModellemelere göre bazı nehir havzalarında son 30 yıllık referans dönemde yaklaşık dört kez görülen bu ani geçişler, 4 derecelik küresel ısınma senaryosunda dokuz kez görülebilecek seviyeye çıkabilir. Artışın İngiltere genelinde yaygın olacağı, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere’nin kuzey ve batı bölgelerinde daha belirgin hissedileceği ifade edildi.Su yönetimi sistemleri zorlanabilirAraştırmacılar, mevcut taşkın koruma ve kuraklık yönetim sistemlerinin bu yeni iklim dinamiklerine karşı yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu. Artan sıcaklıklarla birlikte atmosferin daha fazla nem tutması, aşırı yağışları güçlendirirken, su döngüsündeki dengesizliği de artırdı.Uzmanlara göre bu durum, hem taşkın risk yönetiminin güçlendirilmesini hem de yağışlı dönemlerde su depolama kapasitesinin artırılmasını zorunlu hale getiriyor. Araştırma, iklim değişikliğinin yalnızca ortalama sıcaklıkları değil, su sistemlerindeki uç değişimleri de belirgin şekilde artırdığını ortaya koyarak, uzun vadeli uyum stratejilerinin yeniden düşünülmesi gerektiğine işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/istanbul-trafiginde-ise-gec-kalmamanin-caresini-boyle-buldular-gece-yola-cikiyorlar-arabada-1106612165.html
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iklim değişikliği, sıcaklık, yağış, i̇ngiltere, araştırma, küresel ısınma
iklim değişikliği, sıcaklık, yağış, i̇ngiltere, araştırma, küresel ısınma
Küresel ısınma nehirleri değiştiriyor: Sel ve kuraklık riski aynı anda artabilir
Yeni bir çalışma, küresel ısınmanın nehirlerde ani kuraklık ve sel geçişlerini artırarak hem taşkın hem de kuraklık riskini aynı anda yükseltebileceğini ortaya koydu.
Artan küresel sıcaklıkların, nehirlerde ani ve sert su rejimi değişimlerini artırabileceği uyarısı yapıldı. Yeni bir araştırmaya göre, iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte nehirlerde kısa süre içinde aşırı yağışlardan uzun kurak dönemlere ya da tam tersi geçişler daha sık yaşanacak.
Amerikan Jeofizik Birliği tarafından yayımlanan Earth’s Future dergisinde yayımlanan çalışmada, Birleşik Krallık’taki 698 nehir havzası iklim senaryoları ve hidrolik modeller kullanılarak incelendi. Buna göre 2 ve 4 derecelik küresel ısınma senaryolarında hem kuraktan ıslak döneme hem de ıslaktan kurak döneme ani geçişlerin belirgin şekilde artması bekleniyor.
Araştırmacılar, bu tür ani değişimlerin sel ve kuraklık riskini aynı anda artırdığını belirtti. Özellikle kuru ve sertleşmiş toprak üzerine düşen yoğun yağışların suyu emememesi nedeniyle yüzey akışının artması, ani sel baskınlarını ve toprak erozyonunu tetikleyebiliyor. Öte yandan, yağışlı dönemlerin ardından gelen hızlı kuraklık geçişleri ise su yönetimi planlamalarını zorlaştırıyor.
Dr. Yi He, bu hızlı geçişlerin su yönetimi açısından ciddi bir zorluk oluşturduğunu vurgulayarak, “Artık yalnızca tek bir aşırı olaya değil, ardışık aşırılıklara göre planlama yapılması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
4 derece senaryosunda dikkat çekici artış
Modellemelere göre bazı nehir havzalarında son 30 yıllık referans dönemde yaklaşık dört kez görülen bu ani geçişler, 4 derecelik küresel ısınma senaryosunda dokuz kez görülebilecek seviyeye çıkabilir. Artışın İngiltere genelinde yaygın olacağı, Galler, Kuzey İrlanda ve İngiltere’nin kuzey ve batı bölgelerinde daha belirgin hissedileceği ifade edildi.
Su yönetimi sistemleri zorlanabilir
Araştırmacılar, mevcut taşkın koruma ve kuraklık yönetim sistemlerinin bu yeni iklim dinamiklerine karşı yetersiz kalabileceği uyarısında bulundu. Artan sıcaklıklarla birlikte atmosferin daha fazla nem tutması, aşırı yağışları güçlendirirken, su döngüsündeki dengesizliği de artırdı.
Uzmanlara göre bu durum, hem taşkın risk yönetiminin güçlendirilmesini hem de yağışlı dönemlerde su depolama kapasitesinin artırılmasını zorunlu hale getiriyor. Araştırma, iklim değişikliğinin yalnızca ortalama sıcaklıkları değil, su sistemlerindeki uç değişimleri de belirgin şekilde artırdığını ortaya koyarak, uzun vadeli uyum stratejilerinin yeniden düşünülmesi gerektiğine işaret edildi.