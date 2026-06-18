https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/istanbul-trafiginde-ise-gec-kalmamanin-caresini-boyle-buldular-gece-yola-cikiyorlar-arabada-1106612165.html
İstanbul trafiğinde işe geç kalmamanın çaresini böyle buldular: Gece yola çıkıyorlar, arabada uyuyorlar
İstanbul trafiğinde işe geç kalmamanın çaresini böyle buldular: Gece yola çıkıyorlar, arabada uyuyorlar
Sputnik Türkiye
İstanbul'da trafikte saatlerce zaman harcayan çok sayıda çalışan çareyi artık sabahın 05.00'inde evden çıkıp mesai saatine kadar ofislerinin önünde... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T13:05+0300
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i̇stanbul
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mesai saati
trafik sıkışıklığı
istanbul trafiği
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İstanbul'da her gün artan trafikten kaçmak isteyenler kendilerine göre yeni çareler üretiyor. Trafiğe yakalanmamak için evlerinden sabah 05.00'te çıkarak erkenden ofislerine gelerek mesai saatine kadar arabalarında uyuyanların sayısı da hızla artıyor. Çalışanlar 40 dakikada geldikleri yolun trafik olduğunda 2 saat sürdüğünü, bunu yaşamamak için arabada uyumayı tercih ettiklerini anlattı. Araçlarında yastık da var battaniye de NTV'nin haberine göre, İstanbul'da milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor. Trafik, İstanbullular'ı sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor. İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar, trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor. Kimi araçlarının içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sabah 05.00'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye bulunduruyor.40 dakikada geldiğim yol 2 saati buluyorTrafiğe kalmamak için gece yarısı yola çıktığını dile getiren bir çalışan, iki saat boyunca iş yerinin önünde beklediğini bu süreyi de uyuyarak değerlendirdiğini dile getirdi. Başka bir çalışan da Büyükçekmece'den geldiğini ifade edip trafik olmadığında Levent'e 40 dakika içinde geldiğini söyleyip "07.30'dan sonra çıkarsanız iki saati bulabiliyor. Genellikle burada sokaklarda yürüyüş yapıyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul-bir-bolge-daha-arac-trafigine-kapatilacak-hangi-alana-ozel-arac-giremeyecek-1106426047.html
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i̇stanbul, trafik, mesai, mesai saati, trafik sıkışıklığı, istanbul trafiği
i̇stanbul, trafik, mesai, mesai saati, trafik sıkışıklığı, istanbul trafiği
İstanbul trafiğinde işe geç kalmamanın çaresini böyle buldular: Gece yola çıkıyorlar, arabada uyuyorlar
İstanbul'da trafikte saatlerce zaman harcayan çok sayıda çalışan çareyi artık sabahın 05.00'inde evden çıkıp mesai saatine kadar ofislerinin önünde arabalarında uyumakta buldu.
İstanbul'da her gün artan trafikten kaçmak isteyenler kendilerine göre yeni çareler üretiyor. Trafiğe yakalanmamak için evlerinden sabah 05.00'te çıkarak erkenden ofislerine gelerek mesai saatine kadar arabalarında uyuyanların sayısı da hızla artıyor. Çalışanlar 40 dakikada geldikleri yolun trafik olduğunda 2 saat sürdüğünü, bunu yaşamamak için arabada uyumayı tercih ettiklerini anlattı.
Araçlarında yastık da var battaniye de
NTV'nin haberine göre, İstanbul'da milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor. Trafik, İstanbullular'ı sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor. İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar, trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor. Kimi araçlarının içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sabah 05.00'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye bulunduruyor.
40 dakikada geldiğim yol 2 saati buluyor
Trafiğe kalmamak için gece yarısı yola çıktığını dile getiren bir çalışan, iki saat boyunca iş yerinin önünde beklediğini bu süreyi de uyuyarak değerlendirdiğini dile getirdi. Başka bir çalışan da Büyükçekmece'den geldiğini ifade edip trafik olmadığında Levent'e 40 dakika içinde geldiğini söyleyip "07.30'dan sonra çıkarsanız iki saati bulabiliyor. Genellikle burada sokaklarda yürüyüş yapıyorum." dedi.