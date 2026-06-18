https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bezosa-gore-yapay-zeka-issizlige-degil-isgucu-acigina-yol-acacak-1106609381.html

Bezos’tan 'yapay zeka' ve 'Ay'da yaşam' iddiası

Bezos’tan 'yapay zeka' ve 'Ay'da yaşam' iddiası

Sputnik Türkiye

Amazon'un ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, yapay zekanın, iş imkanlarını azaltmak yerine iş gücü açığına yol açacağını savundu. Detaylar haberde...

2026-06-18T12:23+0300

2026-06-18T12:23+0300

2026-06-18T12:36+0300

yaşam

jeff bezos

yapay zeka

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ay

abd

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Bezos, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ‘RVivaTech 2026’ fuarındaki bir konferansta yapay zekaya ilişkin konuştu.Yapay zekanın insanların işlerini elinden alacağına ilişkin endişeler olduğunun farkında olduğunu söyleyen Bezos, "Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Bence yapay zeka iş gücü açığına yol açacak çünkü insanların daha fazla sorunu tespit edebilmesini sağlayacak" dedi.‘İcat edilecek sınırsız şey var’Bezos, icat edilecek sınırsız şey olduğunu ve bugün bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek "Bizi hayal gücümüz değil, yapabileceklerimiz sınırlıyor" ifadesini kullandı.İnsanların fikirlerinin, gerçekleştirmesi zor olduğu için soyut kaldığını ancak yapay zeka ile bu durumun hızlandırılması halinde fikirlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğini kaydeden Bezos, uzay alanındaki gelişmeleri de değerlendirdi.‘Ay’a ziyarete değil, kalmaya gideceğiz’Blue Origin adlı uzay şirketinin kurucusu olan Bezos, uzayın "arz değil tedarik açısından kısıtlı" bir alan olduğunu belirterek gelecekte kalkınmanın önündeki en büyük engelin uzaya erişim kısıtlılığı olduğunu ifade etti.Bezos, uzay alanındaki gelişmeler için Ay'ın önemli bir "ilk adım" olduğunu söyleyerek "Ay'a yalnızca ziyaret etmeye değil kalmaya gideceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/uzay-yarisinda-son-durum-bezos-ve-musk-icin-gecen-hafta-kotu-gecti-ikili-ne-istiyor-1106162064.html

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