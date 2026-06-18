Kalibaf: ABD ve Siyonist rejimi yendik
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ve İsrail’in süreç başındaki stratejik hedeflerini boşa çıkardıklarını vurgulayarak, elde edilen askeri başarıların diplomatik masada Tahran'ın elini güçlendirdiğini açıkladı.
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, devlet televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail ortaklığının çatışma sürecinde planladığı 9 kritik hedef saldırısının tamamını engellediklerini belirterek, bu iki aktöre karşı kesin bir zafer kazandıklarını ifade etti.
Açıklamasında Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:
“Dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak bir numaralı gücü İsrail ile birlikte karşımıza çıktı. Bu savaşın çatışma sahnesi küresel etkiler doğurdu ve bu uluslararası bir konuydu. Gelişmeler bölgesel olabilir ancak etkileri küresel boyuttadır. ABD ve İsrail’in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermedik. ABD ve Siyonist rejimi yendik.”
ABD ile geçmiş dönemde gerçekleştirilen müzakerelerden farklı olduğunu söyleyen Kalibaf, şöyle konuştu:
“Şimdiki müzakerelerin önceki dönemlerden farkı, sahadaki zaferin müzakereye dayanak oluşturmasıdır. Silahlı kuvvetlerimiz düşman karşısında galip gelmiştir.”
Müzakereler sırasında düşmanın Fars Körfezi’ndeki eylemlerine cevap verdik. Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan iki düşman fırkateyn vuruldu ve yandı. Öte yandan düşman uçaklarının kalktığı tüm havalimanları bulundukları ülkelerde vuruldu. Bu olaylar müzakereler devam ederken meydana geldi.
İsrail Dahiye’yi vurduğunda ABD’ye karşılık vereceğimiz hususunda tehdit ettik ve ültimatom verdik, taleplerimizin kabul edilmesini istedik. Ardından ABD Başkanı, Netanyahu’nun Dahiye’ye saldırma hakkının bulunmadığına dair paylaşım yapmak zorunda kaldı."
“Benim işim diplomasi değil ben bir savaşçıyım. Diplomasiyi savaşçı ruhuyla yürütüyorum. Askeri eylemle elde etmek istediğimiz şeyleri hatta daha fazlasını müzakere ile başardık. Savaşı kazandık ve kazanımlar müzakerelerde şekillenecektir.”