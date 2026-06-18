https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-abd-ile-imzalanan-mutabakatin-ayrintilarini-acikladi-1106594176.html
İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ayrıntılarını açıkladı
İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ayrıntılarını açıkladı
Sputnik Türkiye
İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakat muhtırasının içeriğine ilişkin ayrıntıları yayınladı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T00:00+0300
2026-06-18T00:00+0300
2026-06-18T00:01+0300
dünya
abd
i̇ran
mutabakat zaptı
washington
irna
ortadoğu
hürmüz boğazı
nükleer silah
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
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ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata göre, taraflar birbirlerinin egemenliğine saygı gösterecek, iç işlerine karışmayacak; ABD yaptırımları kaldırmayı, İran ise nükleer silah üretmemeyi taahhüt ediyor.Ajansın aktardığı metinde, “İran ve Amerika Birleşik Devletleri, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi, ayrıca birbirlerinin iç işlerine müdahaleden kaçınmayı taahhüt eder” ifadesi yer aldı.Mutabakata ilişkin diğer başlıca maddeler şöyle sıralandı:ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada tarafların bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurmuş ancak bunun hangi usulle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı vermemişti.Daha önce, nihai anlaşmanın 19 Haziran’da Cenevre’de imzalanmasının planlandığı bildirilmişti. Washington ayrıca, aynı gün Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin tamamen yeniden başlayacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trumptan-iran-aciklamasi-daha-fazla-ekonomik-felaket-gormek-istemedim-1106587139.html
i̇ran
washington
hürmüz boğazı
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abd, i̇ran, mutabakat zaptı, washington, irna, ortadoğu, hürmüz boğazı, nükleer silah, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), cenevre, donald trump
abd, i̇ran, mutabakat zaptı, washington, irna, ortadoğu, hürmüz boğazı, nükleer silah, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), cenevre, donald trump
İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ayrıntılarını açıkladı
00:00 18.06.2026 (güncellendi: 00:01 18.06.2026)
İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakat muhtırasının içeriğine ilişkin ayrıntıları yayınladı.
ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata göre, taraflar birbirlerinin egemenliğine saygı gösterecek, iç işlerine karışmayacak; ABD yaptırımları kaldırmayı, İran ise nükleer silah üretmemeyi taahhüt ediyor.
Ajansın aktardığı metinde, “İran ve Amerika Birleşik Devletleri, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi, ayrıca birbirlerinin iç işlerine müdahaleden kaçınmayı taahhüt eder” ifadesi yer aldı.
Mutabakata ilişkin diğer başlıca maddeler şöyle sıralandı:
ABD ve Ortadoğu’daki müttefikleri, en az 300 milyar dolar tutarında bir İran yeniden inşa programı hazırlayacak.
Washington, nihai anlaşmada belirlenecek takvim çerçevesinde Tahran’a uygulanan yaptırımları kaldırmayı kabul edecek.
İran, nükleer silah üretmemeyi veya edinmemeyi taahhüt edecek.
Taraflar, İran’ın nükleer materyalleri konusunu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altında çözecek.
İran, 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilerden ücret almayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada tarafların bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurmuş ancak bunun hangi usulle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı vermemişti.
Daha önce, nihai anlaşmanın 19 Haziran’da Cenevre’de imzalanmasının planlandığı bildirilmişti. Washington ayrıca, aynı gün Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin tamamen yeniden başlayacağını duyurmuştu.