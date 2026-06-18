https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/iran-abd-ile-imzalanan-mutabakatin-ayrintilarini-acikladi-1106594176.html

İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ayrıntılarını açıkladı

İran, ABD ile imzalanan mutabakatın ayrıntılarını açıkladı

Sputnik Türkiye

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakat muhtırasının içeriğine ilişkin ayrıntıları yayınladı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T00:00+0300

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dünya

abd

i̇ran

mutabakat zaptı

washington

irna

ortadoğu

hürmüz boğazı

nükleer silah

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata göre, taraflar birbirlerinin egemenliğine saygı gösterecek, iç işlerine karışmayacak; ABD yaptırımları kaldırmayı, İran ise nükleer silah üretmemeyi taahhüt ediyor.Ajansın aktardığı metinde, “İran ve Amerika Birleşik Devletleri, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi, ayrıca birbirlerinin iç işlerine müdahaleden kaçınmayı taahhüt eder” ifadesi yer aldı.Mutabakata ilişkin diğer başlıca maddeler şöyle sıralandı:ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada tarafların bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurmuş ancak bunun hangi usulle gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı vermemişti.Daha önce, nihai anlaşmanın 19 Haziran’da Cenevre’de imzalanmasının planlandığı bildirilmişti. Washington ayrıca, aynı gün Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin tamamen yeniden başlayacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trumptan-iran-aciklamasi-daha-fazla-ekonomik-felaket-gormek-istemedim-1106587139.html

i̇ran

washington

hürmüz boğazı

cenevre

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abd, i̇ran, mutabakat zaptı, washington, irna, ortadoğu, hürmüz boğazı, nükleer silah, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), cenevre, donald trump