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CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.Dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sunduTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı.
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nimet özdemir , chp, istifa
nimet özdemir , chp, istifa

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti

16:56 17.06.2026 (güncellendi: 16:59 17.06.2026)
Nimet Özdemir
Nimet Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.

Dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı.
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