https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/chp-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-istifa-etti-1106582889.html
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T16:56+0300
2026-06-17T16:56+0300
2026-06-17T16:59+0300
türki̇ye
nimet özdemir
chp
istifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106582736_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46951c504e1e5d2e9f71865c64e4cd0b.jpg
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.Dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sunduTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106582736_168:0:1128:720_1920x0_80_0_0_c401e517d430025ec23551972d6dad4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nimet özdemir , chp, istifa
nimet özdemir , chp, istifa
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir istifa etti
16:56 17.06.2026 (güncellendi: 16:59 17.06.2026)
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti.
Dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Özdemir, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı.