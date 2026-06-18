https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/isvicre-abd-ile-iran-arasindaki-mutabakata-dair-ilk-gorusmelerin-yarin-burgenstockta-yapilmasi-1106611358.html

İsviçre: ABD ile İran arasındaki mutabakata dair ilk görüşmelerin yarın Bürgenstock'ta yapılması planlanıyor

İsviçre: ABD ile İran arasındaki mutabakata dair ilk görüşmelerin yarın Bürgenstock'ta yapılması planlanıyor

Sputnik Türkiye

İsviçre, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına ilişkin ilk görüşmelerin yarın Bürgenstock'ta yapılmasının planlandığını açıkladı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:47+0300

2026-06-18T12:47+0300

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İsviçre, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin ilk uygulama görüşmelerinin yarın ülkenin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında yapılmasının planlandığını duyurdu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yerel basına yapılan açıklamada, mutabakat metni imzalanmış olmasına rağmen tarafların bir araya geleceği toplantının programlandığı belirtildi.Açıklamaya göre ABD ve İran’ın yanı sıra, sürece arabuluculuk eden Pakistan ve Katar ile diğer ilgili ülkelerin temsilcileri, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler için Bürgenstock’ta buluşacak.Mutabakat sonrası ilk adımİran ile ABD, Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakereler sonucunda 14 Haziran’da savaşın sona erdirilmesi ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.“İslamabad Mutabakatı” olarak adlandırılan belge, 18 Haziran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.Mutabakat; çatışmaların durdurulması, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, deniz ablukalarının kaldırılması ve bölgesel gerilimin azaltılması gibi maddeleri içeriyor.60 günlük müzakere süreci bekleniyorAnlaşmanın ardından tarafların, İran’ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıklarda 60 günlük yeni bir müzakere sürecine başlaması bekleniyor. Sürecin, nihai anlaşmaya zemin hazırlaması hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-iran-ile-yapilan-mutabakat-zaptini-versayda-imzaladi-1106599468.html

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