https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/istanbul-bir-bolge-daha-arac-trafigine-kapatilacak-hangi-alana-ozel-arac-giremeyecek-1106426047.html
İstanbul'da bir bölge daha araç trafiğine kapatılacak: Hangi alana özel araç giremeyecek?
İstanbul'da bir bölge daha araç trafiğine kapatılacak: Hangi alana özel araç giremeyecek?
Sputnik Türkiye
İstanbul'a Cankurtaran oteller bölgesini yayalaştırılma kararı UKOME'den geçti. Ekim ayında yürürlüğe girecek kararla 2.9 kilometrelik alana araç giremeyecek. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:57+0300
2026-06-11T12:57+0300
2026-06-11T12:59+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
ukome
yaya
kapalı yollar
yayalaştırma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerine ek olarak Cankurtaran oteller bölgesini de içeren alan özel araç trafiğine kapatılacak. Kararın ekim ayında hayata geçmesi planlanıyor. Özel tur otobüsleri için karar verildiUKOME'nin haziran ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı kapsamında, 2,9 kilometrelik Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Oy birliğiyle kabul edilen plana göre, Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan oluşan güzergahta tur otobüslerine serbest dolaşım izni verilirken, otobüslerin yayalaştırılan bölge içine girişleri yasaklanacak.Turistler için özel ek sefer düzenlenecekT1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galataport-Sirkeci-Beyazıt arasında Galataport'a gelen turistler için özel ek sefer düzenlenmesi öngörülen planda, Haliç Hop-On Hop-Of deniz hattı ile turistik hub (merkez) oluşturulması, Yenikapı'da tur otobüsleri için indirme bindirme alanları yapılması yer aldı.Hangi caddeler trafiğe kapatılacak?Plana göre, Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerine ek olarak Cankurtaran oteller bölgesini de içeren alan özel araç trafiğine kapatılacak. Cankurtaran bölgesindeki Cankurtaran Caddesi ile Adliye, Amiral Taftil, Arasta Çarşısı, Çayıroğlu, Çetinkaya, Dalbastı, Fenerlikapı, Gelinlik, Kapıağası, Konut, Mustafapaşa, Oğul, Sultaniyegah, Şehit Hasan Kuyu, Şifa Hamamı, Tavukhane, Terbıyık, Tomurcuk, Utangaç, Yeğen ve Yeni Saraçhane sokakları ile Mustafapaşa, Şadırvan ve Terbıyık çıkmazlarından oluşan 2,9 kilometrelik alanın yayalaştırılacağı planın ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Yayalaştırılma kararı verilen bölgede yükleme ve boşaltma faaliyetlerine 00.00-06.00 saatleri arasında 30 dakika süreyle izin verilecek. Tarihi yarımadada daha önce Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerinde 2,5 kilometrelik alan yayalaştırılmıştı.Havalimanlarına Eminönü'nden sefer yapılacakBir diğer gündem maddesi olarak havalimanı hatlarının güzergahlarının değerlendirilmesi teklifi de toplantıda görüşüldü. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına, Eminönü'nden seferlerin düzenlenmesini içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/taksimetre-acmadan-turistten-ucret-talep-eden-taksiciye-140-bin-lira-ceza--1106411120.html
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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), ukome, yaya, kapalı yollar, yayalaştırma
i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ulaşım koordinasyon merkezi (ukome), ukome, yaya, kapalı yollar, yayalaştırma
İstanbul'da bir bölge daha araç trafiğine kapatılacak: Hangi alana özel araç giremeyecek?
12:57 11.06.2026 (güncellendi: 12:59 11.06.2026)
İstanbul'a Cankurtaran oteller bölgesini yayalaştırılma kararı UKOME'den geçti. Ekim ayında yürürlüğe girecek kararla 2.9 kilometrelik alana araç giremeyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerine ek olarak Cankurtaran oteller bölgesini de içeren alan özel araç trafiğine kapatılacak. Kararın ekim ayında hayata geçmesi planlanıyor.
Özel tur otobüsleri için karar verildi
UKOME'nin haziran ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Tarihi Yarımada Ulaşım Eylem Planı kapsamında, 2,9 kilometrelik Cankurtaran oteller bölgesinin yayalaştırılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Oy birliğiyle kabul edilen plana göre, Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan oluşan güzergahta tur otobüslerine serbest dolaşım izni verilirken, otobüslerin yayalaştırılan bölge içine girişleri yasaklanacak.
Turistler için özel ek sefer düzenlenecek
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galataport-Sirkeci-Beyazıt arasında Galataport'a gelen turistler için özel ek sefer düzenlenmesi öngörülen planda, Haliç Hop-On Hop-Of deniz hattı ile turistik hub (merkez) oluşturulması, Yenikapı'da tur otobüsleri için indirme bindirme alanları yapılması yer aldı.
Hangi caddeler trafiğe kapatılacak?
Plana göre, Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerine ek olarak Cankurtaran oteller bölgesini de içeren alan özel araç trafiğine kapatılacak. Cankurtaran bölgesindeki Cankurtaran Caddesi ile Adliye, Amiral Taftil, Arasta Çarşısı, Çayıroğlu, Çetinkaya, Dalbastı, Fenerlikapı, Gelinlik, Kapıağası, Konut, Mustafapaşa, Oğul, Sultaniyegah, Şehit Hasan Kuyu, Şifa Hamamı, Tavukhane, Terbıyık, Tomurcuk, Utangaç, Yeğen ve Yeni Saraçhane sokakları ile Mustafapaşa, Şadırvan ve Terbıyık çıkmazlarından oluşan 2,9 kilometrelik alanın yayalaştırılacağı planın ekim ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Yayalaştırılma kararı verilen bölgede yükleme ve boşaltma faaliyetlerine 00.00-06.00 saatleri arasında 30 dakika süreyle izin verilecek. Tarihi yarımadada daha önce Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Sultanahmet ve Ayasofya bölgelerinde 2,5 kilometrelik alan yayalaştırılmıştı.
Havalimanlarına Eminönü'nden sefer yapılacak
Bir diğer gündem maddesi olarak havalimanı hatlarının güzergahlarının değerlendirilmesi teklifi de toplantıda görüşüldü. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına, Eminönü'nden seferlerin düzenlenmesini içeren madde oy birliğiyle kabul edildi.