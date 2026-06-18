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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/israil-medyasi-trump-israilde-endise-yaratti-1106595204.html
İsrail medyası: Trump İsrail'de endişe yarattı
İsrail medyası: Trump İsrail'de endişe yarattı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın, bölgesel dengeleri gözeterek İran’ın balistik füze sahibi olabileceğine yönelik yaptığı açıklama, Tel Aviv yönetiminde büyük bir... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T03:28+0300
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakat Tel Aviv'de sert tepkiyle karşılandı. İsrailli yetkililer, söz konusu uzlaşmanın İran üzerindeki askeri baskıyı tamamen hafiflettiğini savunarak süreci 'kötü bir anlaşma' olarak nitelendirdi.Özellikle metinde yer alan ve İran ile Lübnan'ı birbirine bağlayan maddelerin hem İsrail hem de Lübnan'ın ulusal menfaatlerine ters düştüğü ileri sürüldü. Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump'ın "Diğer bölge ülkeleri bu silahlara sahipken, İran’ın balistik füzelerden mahrum bırakılması adaletsizlik olur" şeklindeki değerlendirmesi İsrail kanadında derin bir endişe yarattığı bildirildi.Konuya dair Tel Aviv'den henüz resmi bir hamle gelmezken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda nükleer tehdidi önlemenin yanı sıra İran'ın balistik füze programını tamamen tasfiye etmeyi kendilerine temel savaş hedefi olarak seçtiklerini ilan etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-eger-diger-ulkeler-balistik-fuzelere-sahipse-iranin-hicbir-balistik-fuzeye-sahip-olmamasi-1106593866.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, tel aviv, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), abd
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, tel aviv, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), abd

İsrail medyası: Trump İsrail'de endişe yarattı

03:28 18.06.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Benjamin Netanyahu
Donald Trump, Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Trump’ın, bölgesel dengeleri gözeterek İran’ın balistik füze sahibi olabileceğine yönelik yaptığı açıklama, Tel Aviv yönetiminde büyük bir tedirginliğe yol açtı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakat Tel Aviv'de sert tepkiyle karşılandı.
İsrailli yetkililer, söz konusu uzlaşmanın İran üzerindeki askeri baskıyı tamamen hafiflettiğini savunarak süreci 'kötü bir anlaşma' olarak nitelendirdi.
Özellikle metinde yer alan ve İran ile Lübnan'ı birbirine bağlayan maddelerin hem İsrail hem de Lübnan'ın ulusal menfaatlerine ters düştüğü ileri sürüldü. Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump'ın "Diğer bölge ülkeleri bu silahlara sahipken, İran’ın balistik füzelerden mahrum bırakılması adaletsizlik olur" şeklindeki değerlendirmesi İsrail kanadında derin bir endişe yarattığı bildirildi.
Konuya dair Tel Aviv'den henüz resmi bir hamle gelmezken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda nükleer tehdidi önlemenin yanı sıra İran'ın balistik füze programını tamamen tasfiye etmeyi kendilerine temel savaş hedefi olarak seçtiklerini ilan etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
DÜNYA
Trump: Eğer diğer ülkeler balistik füzelere sahipse, İran'ın hiçbir balistik füzeye sahip olmaması adil değil
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