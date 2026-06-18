https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/israil-medyasi-trump-israilde-endise-yaratti-1106595204.html

İsrail medyası: Trump İsrail'de endişe yarattı

İsrail medyası: Trump İsrail'de endişe yarattı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın, bölgesel dengeleri gözeterek İran’ın balistik füze sahibi olabileceğine yönelik yaptığı açıklama, Tel Aviv yönetiminde büyük bir... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T03:28+0300

2026-06-18T03:28+0300

2026-06-18T03:28+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

tel aviv

i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106188643_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_ba255aff48a147fce593d82db259b6db.jpg

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakat Tel Aviv'de sert tepkiyle karşılandı. İsrailli yetkililer, söz konusu uzlaşmanın İran üzerindeki askeri baskıyı tamamen hafiflettiğini savunarak süreci 'kötü bir anlaşma' olarak nitelendirdi.Özellikle metinde yer alan ve İran ile Lübnan'ı birbirine bağlayan maddelerin hem İsrail hem de Lübnan'ın ulusal menfaatlerine ters düştüğü ileri sürüldü. Bununla birlikte, ABD Başkanı Trump'ın "Diğer bölge ülkeleri bu silahlara sahipken, İran’ın balistik füzelerden mahrum bırakılması adaletsizlik olur" şeklindeki değerlendirmesi İsrail kanadında derin bir endişe yarattığı bildirildi.Konuya dair Tel Aviv'den henüz resmi bir hamle gelmezken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda nükleer tehdidi önlemenin yanı sıra İran'ın balistik füze programını tamamen tasfiye etmeyi kendilerine temel savaş hedefi olarak seçtiklerini ilan etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-eger-diger-ulkeler-balistik-fuzelere-sahipse-iranin-hicbir-balistik-fuzeye-sahip-olmamasi-1106593866.html

i̇ran

i̇srail

tel aviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, i̇srail, tel aviv, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan), abd