https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-eger-diger-ulkeler-balistik-fuzelere-sahipse-iranin-hicbir-balistik-fuzeye-sahip-olmamasi-1106593866.html

Trump: Eğer diğer ülkeler balistik füzelere sahipse, İran'ın hiçbir balistik füzeye sahip olmaması adil değil

Trump: Eğer diğer ülkeler balistik füzelere sahipse, İran'ın hiçbir balistik füzeye sahip olmaması adil değil

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki 48 saat içinde bir mutabakat zaptı imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Bölgedeki diğer ülkelerin balistik füzelere... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T23:42+0300

2026-06-17T23:42+0300

2026-06-17T23:42+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

abd

körfez

balistik

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde bir mutabakat zaptı imzalamasının beklendiğini söyledi.Trump, konuyla ilgili sorulan bir soruya "Önümüzdeki 48 saat içinde diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.'İran'a haksızlık olur'Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, diğer bölgesel ülkeler belirli sayıda balistik füzeye sahipken İran'ın bu füzelere sahip olmasının engellenmesinin haksızlık olacağını söyledi:'Amerikan ordusunu Körfez'de bir süre bırakacağız'Ek olarak Trump yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin muhtemelen bir süre daha Körfez'de kalacağını söyledi.Trump, ilgili soru sorulduğunda gazetecilere şu yanıtı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iran-konusundaki-tutumlari-nedeniyle-putin-ve-siye-tesekkur-etti-1106588879.html

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ortadoğu, i̇ran, abd, körfez, balistik