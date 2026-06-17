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Trump: Eğer diğer ülkeler balistik füzelere sahipse, İran'ın hiçbir balistik füzeye sahip olmaması adil değil
Trump: Eğer diğer ülkeler balistik füzelere sahipse, İran'ın hiçbir balistik füzeye sahip olmaması adil değil
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki 48 saat içinde bir mutabakat zaptı imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Bölgedeki diğer ülkelerin balistik füzelere... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T23:42+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde bir mutabakat zaptı imzalamasının beklendiğini söyledi.Trump, konuyla ilgili sorulan bir soruya "Önümüzdeki 48 saat içinde diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.'İran'a haksızlık olur'Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, diğer bölgesel ülkeler belirli sayıda balistik füzeye sahipken İran'ın bu füzelere sahip olmasının engellenmesinin haksızlık olacağını söyledi:'Amerikan ordusunu Körfez'de bir süre bırakacağız'Ek olarak Trump yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin muhtemelen bir süre daha Körfez'de kalacağını söyledi.Trump, ilgili soru sorulduğunda gazetecilere şu yanıtı verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iran-konusundaki-tutumlari-nedeniyle-putin-ve-siye-tesekkur-etti-1106588879.html
i̇ran
abd
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ortadoğu, i̇ran, abd, körfez, balistik
ortadoğu, i̇ran, abd, körfez, balistik

Trump: Eğer diğer ülkeler balistik füzelere sahipse, İran'ın hiçbir balistik füzeye sahip olmaması adil değil

23:42 17.06.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Trump, İran ile önümüzdeki 48 saat içinde bir mutabakat zaptı imzalanmasının beklendiğini açıkladı. Bölgedeki diğer ülkelerin balistik füzelere sahip olması nedeniyle İran’a yönelik benzer bir engellemenin haksızlık olacağını belirten Trump, Amerikan ordusunun da bir süre daha Körfez'de kalmaya devam edeceğini sinyalini verdi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde bir mutabakat zaptı imzalamasının beklendiğini söyledi.
Trump, konuyla ilgili sorulan bir soruya "Önümüzdeki 48 saat içinde diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

'İran'a haksızlık olur'

Ayrıca Trump yaptığı açıklamada, diğer bölgesel ülkeler belirli sayıda balistik füzeye sahipken İran'ın bu füzelere sahip olmasının engellenmesinin haksızlık olacağını söyledi:
Eğer diğer ülkelerin de balistik füzeleri varsa, İran'ın da bunlardan bazılarına sahip olmaması biraz haksızlık olur. Ancak Suudi Arabistan ve Katar'ın da, ki hepsinin de bir miktar balistik füzesi var, bence orantısal olarak bakıldığında sorun yok.

'Amerikan ordusunu Körfez'de bir süre bırakacağız'

Ek olarak Trump yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin muhtemelen bir süre daha Körfez'de kalacağını söyledi.
Trump, ilgili soru sorulduğunda gazetecilere şu yanıtı verdi:
"Bunu düşünmedik. Muhtemelen bir süreliğine. Kalmak için iyi bir yer
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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