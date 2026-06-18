https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ispanya-sucsuz-yere-15-yil-hapis-yatan-fas-vatandasina-25-milyon-euro-tazminat-odeyecek-1106619837.html

İspanya, suçsuz yere 15 yıl hapis yatan Fas vatandaşına 2.5 milyon euro tazminat ödeyecek

İspanya, suçsuz yere 15 yıl hapis yatan Fas vatandaşına 2.5 milyon euro tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

İspanya'da cinsel saldırı suçlamasıyla hüküm giyerek 15 yıl hapis yattıktan sonra suçsuzluğu ortaya çıkan Fas vatandaşı, devletten 2.5 milyon euro tazminat... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T17:14+0300

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İspanya Yüksek Mahkemesi, farklı cinsel saldırı vakalarına karıştığı sanılarak 15 yıl hapis yatan Fas vatandaşı Ahmed Tommouchi'ye İspanya devletinin 2.5 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.Tommouchi, Katalonya bölgesinde 1991'de meydana gelen bir dizi 'cinsel saldırı suçlamasından' toplam 24 yıl hüküm giymişti.Suçsuzluğu uzman raporları ile kabul edildiCezasının yarısından fazlasını çektikten sonra 18 Eylül 2006'da şartlı tahliye edilen Tommouchi, haksız yere cezaevinde kaldığını savunarak tazminat almak için Adalet Bakanlığına yaptığı ilk başvuru reddedilse de daha sonra gittiği temyizde kazandı.Uzman raporları ile suçsuzluğu kabul edilen Fas vatandaşı Tommouchi'ye İspanya devleti 2.5 milyon euro tazminat ödemek zorunda kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/brukselde-protesto-ab-israilin-caldigini-satin-almaktan-vazgec-1106619396.html

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