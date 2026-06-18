Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/brukselde-protesto-ab-israilin-caldigini-satin-almaktan-vazgec-1106619396.html
Brüksel’de protesto: AB, İsrail’in çaldığını satın almaktan vazgeç
Brüksel’de protesto: AB, İsrail’in çaldığını satın almaktan vazgeç
Sputnik Türkiye
İsrail tarafından gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T16:27+0300
2026-06-18T16:27+0300
dünya
ab
i̇srail
protesto
küresel sumud filosu
greta thunberg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106618928_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_34618a864732c7cb9d2402f18d16787d.jpg
Aktivistler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi binası yakınında toplandı."İşgale diz çökmeyeceğiz" yazılı büyük bir pankartın önünde sessiz eylem yapan aktivistler, "Filistin'i unutma", "AB suç ortağısın!" ve "AB, İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç" yazılı dövizler taşıdı.Yüzlerce kişi aktivistlere destek verdiGösteriye İsrail güçleri tarafından kaburgaları kırılan Belçikalı denizci Arno Meyns, gözaltındayken fiziksel şiddete ve cinsel saldırıya maruz kaldığını kamuoyuna açıklayan Fransız aktivist ve hemşire Mariam Hadjal, İsrail’de gözaltındayken dayak ve tecavüz tehditlerine maruz kalan Arap-Yahudi gazeteci Noa Avishag Schnall, Gazze konusunda uluslararası toplumun yaklaşımını protesto amacıyla görevinden istifa eden eski BM çalışanı Chloe Fiona Ludden ve İsveçli aktivist Greta Thunberg ile yüzlerce vatandaş katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/avustralya-kuresel-sumud-filosu-aktivistlerinin-israile-yonelik-iddialarini-sorusturacak-1106543014.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/12/1106618928_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46c3a796658c8710bdc655008fa7f8df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ab, i̇srail, protesto, küresel sumud filosu, greta thunberg
ab, i̇srail, protesto, küresel sumud filosu, greta thunberg

Brüksel’de protesto: AB, İsrail’in çaldığını satın almaktan vazgeç

16:27 18.06.2026
© Dursun AydemirBrüksel'de AB'ye İsrail protestosu
Brüksel'de AB'ye İsrail protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Dursun Aydemir
Abone ol
İsrail tarafından gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Birlik ile İsrail arasındaki ilişkileri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.
Aktivistler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi binası yakınında toplandı.
"İşgale diz çökmeyeceğiz" yazılı büyük bir pankartın önünde sessiz eylem yapan aktivistler, "Filistin'i unutma", "AB suç ortağısın!" ve "AB, İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç" yazılı dövizler taşıdı.
© Dursun AydemirBrüksel'de AB'ye İsrail protestosu
Brüksel'de AB'ye İsrail protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Brüksel'de AB'ye İsrail protestosu
© Dursun Aydemir

Yüzlerce kişi aktivistlere destek verdi

Gösteriye İsrail güçleri tarafından kaburgaları kırılan Belçikalı denizci Arno Meyns, gözaltındayken fiziksel şiddete ve cinsel saldırıya maruz kaldığını kamuoyuna açıklayan Fransız aktivist ve hemşire Mariam Hadjal, İsrail’de gözaltındayken dayak ve tecavüz tehditlerine maruz kalan Arap-Yahudi gazeteci Noa Avishag Schnall, Gazze konusunda uluslararası toplumun yaklaşımını protesto amacıyla görevinden istifa eden eski BM çalışanı Chloe Fiona Ludden ve İsveçli aktivist Greta Thunberg ile yüzlerce vatandaş katıldı.
Avustralya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine muamelesini soruşturacak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
DÜNYA
Avustralya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'e yönelik iddialarını soruşturacak
16 Haziran , 13:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала