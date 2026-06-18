https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/irlanda-parlamentosu-kurtaj-icin-zorunlu-3-gunluk-bekleme-suresini-kaldirdi-1106618725.html
İrlanda parlamentosu kürtaj için zorunlu 3 günlük bekleme süresini kaldırdı
İrlanda parlamentosu kürtaj için zorunlu 3 günlük bekleme süresini kaldırdı
Sputnik Türkiye
İrlanda Parlamentosu (Dáil), erken gebelikte kürtaj için zorunlu üç günlük bekleme süresini kaldıran yasayı kabul etti. Kampanyacılar, bu kuralın kadınlara gereksiz bir engel oluşturduğunu savunuyordu.
2026-06-18T16:23+0300
2026-06-18T16:23+0300
2026-06-18T16:23+0300
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Çarşamba gecesi yapılan oylamada tasarı 86 evet oyuyla geçti, 70 milletvekili ise karşı çıktı.Yasa, meclis komitesinden geçtikten sonra bu yıl veya gelecek yıl yürürlüğe girebilir. Destekçiler, bu değişikliği 2018 referandumundan bu yana kadın sağlığında yapılan en önemli düzenlemelerden biri olarak nitelendiriyor. Muhalifler ise kuralın referandumda kabul edilen bir güvence olduğunu ve kaldırılmasının erken olduğunu belirtiyor. Yasanın arka planı 2018’de İrlanda'da kürtaj yasağını kaldıran tarihi referandum öncesi, kararsız seçmenleri ikna etmek için tasarıya 'üç günlük zorunlu bekleme süresi' eklenmişti. Bu süre, kadınların kürtaj talebinde bulunduktan sonra ilaçları alabilmesi için zorunlu bir düşünme dönemi olarak uygulanıyordu. Fine Gael milletvekili Barry Ward, yasayı destekleyenler arasında yer aldı ve şöyle dedi: Resmi verilere göre 2019-2024 arasında yaklaşık 10 bin 400 kadın, bekleme süresinin ardından ikinci konsültasyona dönmedi. Bu oylama, İrlanda’da 2018’deki büyük toplumsal değişimden sonra kürtaj düzenlemelerinde önemli bir adım olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaalin-kacirildigi-iddia-edildi--1106613065.html
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i̇rlanda, kürtaj, yasa
İrlanda parlamentosu kürtaj için zorunlu 3 günlük bekleme süresini kaldırdı
İrlanda Parlamentosu (Dail), erken gebelikte kürtaj için zorunlu üç günlük bekleme süresini kaldıran yasayı kabul etti. Kampanyacılar, bu kuralın kadınlara gereksiz bir engel oluşturduğunu savunuyordu.
Çarşamba gecesi yapılan oylamada tasarı 86 evet oyuyla geçti, 70 milletvekili ise karşı çıktı.
Yasa, meclis komitesinden geçtikten sonra bu yıl veya gelecek yıl yürürlüğe girebilir. Destekçiler, bu değişikliği 2018 referandumundan bu yana kadın sağlığında yapılan en önemli düzenlemelerden biri olarak nitelendiriyor.
Muhalifler ise kuralın referandumda kabul edilen bir güvence olduğunu ve kaldırılmasının erken olduğunu belirtiyor.
2018’de İrlanda'da kürtaj yasağını kaldıran tarihi referandum öncesi, kararsız seçmenleri ikna etmek için tasarıya 'üç günlük zorunlu bekleme süresi' eklenmişti. Bu süre, kadınların kürtaj talebinde bulunduktan sonra ilaçları alabilmesi için zorunlu bir düşünme dönemi olarak uygulanıyordu.
Fine Gael milletvekili Barry Ward, yasayı destekleyenler arasında yer aldı ve şöyle dedi:
Kürtajı iyi veya arzu edilir bir şey olarak görmeseniz bile, bu kararın her bireye ait olduğuna inanabilirsiniz. Kadınların böyle önemli bir kararı uzun uzun düşüneceğini varsaymalıyız. Zorunlu üç günlük bekleme süresi ise tam tersini varsayıyor.
Resmi verilere göre 2019-2024 arasında yaklaşık 10 bin 400 kadın, bekleme süresinin ardından ikinci konsültasyona dönmedi.
Bu oylama, İrlanda’da 2018’deki büyük toplumsal değişimden sonra kürtaj düzenlemelerinde önemli bir adım olarak görülüyor.