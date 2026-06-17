https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trumptan-iran-aciklamasi-daha-fazla-ekonomik-felaket-gormek-istemedim-1106587139.html

Trump'tan İran açıklaması: Mutabakat Zaptı 60 gün içinde anlaşmaya dönmezse bombardımana döneriz

Trump'tan İran açıklaması: Mutabakat Zaptı 60 gün içinde anlaşmaya dönmezse bombardımana döneriz

Sputnik Türkiye

Trump, Fransa'daki G7 zirvesinin kapanışında yaptığı konuşmada, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmayı savundu ve ekonomik bir felaket görmek istemediğini söyledi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T19:16+0300

2026-06-17T19:16+0300

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dünya

donald trump

çarşamba

benjamin netanyahu

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptı 60 gün içinde bir anlaşmaya yol açmazsa ABD'nin yeniden 'bombardımana' döneceğini söyledi.'Ekonomik felaket olurdu' ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Fransa'daki G7 zirvesinin kapanışında yaptığı konuşmada, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmayı savundu ve ekonomik bir felaket görmek istemediğini söyledi:'Trump açıklamalarına şöyle devam etti: 'Bir noktada İran'ın parasını vereceğiz'Trump, 'ABD'nin İran'ın büyük miktarda parasını aldığını ve bu paranın bir noktada geri verileceğini' söyledi.‘Netanyahu heyecanlı ama iyi bir partner’ ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir adam, iyi bir partner. Lübnan konusunda bir anlaşmazlığımız oldu ama ‘Birisi bir yeri vurduğunda illa bombalaman gerekmiyor’ dedim."Hamas açıklaması: Silahlarını almak zor Trump, Hamas’ın ‘silahsızlanması’ ile ilgili ise “Ellerinde makineli tüfeklerle doğan insanlardan silahlarını almak zor ama bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iranla-anlasma-kesin-degil-eger-begenmezsem-bomba-atmaya-yeniden-baslayacagiz-1106577034.html

çarşamba

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donald trump, çarşamba , benjamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, abd