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Trump'tan İran açıklaması: Mutabakat Zaptı 60 gün içinde anlaşmaya dönmezse bombardımana döneriz
Trump'tan İran açıklaması: Mutabakat Zaptı 60 gün içinde anlaşmaya dönmezse bombardımana döneriz
Sputnik Türkiye
Trump, Fransa'daki G7 zirvesinin kapanışında yaptığı konuşmada, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmayı savundu ve ekonomik bir felaket görmek istemediğini söyledi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptı 60 gün içinde bir anlaşmaya yol açmazsa ABD'nin yeniden 'bombardımana' döneceğini söyledi.'Ekonomik felaket olurdu' ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Fransa'daki G7 zirvesinin kapanışında yaptığı konuşmada, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmayı savundu ve ekonomik bir felaket görmek istemediğini söyledi:'Trump açıklamalarına şöyle devam etti: 'Bir noktada İran'ın parasını vereceğiz'Trump, 'ABD'nin İran'ın büyük miktarda parasını aldığını ve bu paranın bir noktada geri verileceğini' söyledi.‘Netanyahu heyecanlı ama iyi bir partner’ ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir adam, iyi bir partner. Lübnan konusunda bir anlaşmazlığımız oldu ama ‘Birisi bir yeri vurduğunda illa bombalaman gerekmiyor’ dedim."Hamas açıklaması: Silahlarını almak zor Trump, Hamas’ın ‘silahsızlanması’ ile ilgili ise “Ellerinde makineli tüfeklerle doğan insanlardan silahlarını almak zor ama bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iranla-anlasma-kesin-degil-eger-begenmezsem-bomba-atmaya-yeniden-baslayacagiz-1106577034.html
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donald trump, çarşamba , benjamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, abd
donald trump, çarşamba , benjamin netanyahu, i̇ran, i̇srail, abd

Trump'tan İran açıklaması: Mutabakat Zaptı 60 gün içinde anlaşmaya dönmezse bombardımana döneriz

19:16 17.06.2026 (güncellendi: 19:47 17.06.2026)
© AP Photo / Vadim GhirdaDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Ayrıntılar geliyor
Trump, Fransa'daki G7 zirvesinin kapanışında yaptığı konuşmada, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmayı savundu ve ekonomik bir felaket görmek istemediğini söyledi. Ayrıca, "Mutabakat zaptı 60 gün içinde anlaşmaya dönmezse bombardımana döneceğini" söyledi. ABD Başkanı, Netanyahu için ise "Biraz fazla heyecanlı ama iyi bir adam, iyi bir partner" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptı 60 gün içinde bir anlaşmaya yol açmazsa ABD'nin yeniden 'bombardımana' döneceğini söyledi.

'Ekonomik felaket olurdu'

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü Fransa'daki G7 zirvesinin kapanışında yaptığı konuşmada, ABD'nin İran ile yaptığı anlaşmayı savundu ve ekonomik bir felaket görmek istemediğini söyledi:

Yani görmek istemediğim tek şey, ekonomik bir felaket görmek istemememdi. Eğer bu böyle devam etseydi, bu olabilirdi.

'Trump açıklamalarına şöyle devam etti:
'Amerika'nın İran'a yatırım yaptığı haberleri yalan. Bunu yalan haber olarak servis ettiler. Biz onlara para falan vermiyoruz. Zaman içerisinde uygun davranırlarsa... Bir kez daha söylüyorum ben bunu rejim değişikliği için yapmadım ama bugün lidernleri farklı kişiler.'
'Biz kahvaltı saati bombalamazdık. Bununla gurur duymuyorum ama artık hiçbiri yok. İkinci gruptan da kimse yok Üçüncü grupla şimdi görüşme halindeyiz. Hayatta kalanlarla konuşuyoruz.'

'Bir noktada İran'ın parasını vereceğiz'

Trump, 'ABD'nin İran'ın büyük miktarda parasını aldığını ve bu paranın bir noktada geri verileceğini' söyledi.

‘Netanyahu heyecanlı ama iyi bir partner’

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
“Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir adam, iyi bir partner. Lübnan konusunda bir anlaşmazlığımız oldu ama ‘Birisi bir yeri vurduğunda illa bombalaman gerekmiyor’ dedim."

Hamas açıklaması: Silahlarını almak zor

Trump, Hamas’ın ‘silahsızlanması’ ile ilgili ise “Ellerinde makineli tüfeklerle doğan insanlardan silahlarını almak zor ama bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
DÜNYA
Trump: İran'la anlaşma kesin değil, eğer beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız
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