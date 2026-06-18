https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/inan-avrupa-parlamentosu-bir-kez-daha-turkiyeye-yonelik-cifte-standartlarini-ve-siyasi-1106594540.html

İnan: Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye’ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir

İnan: Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye’ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu'nun hazırladığı raporun gerçeklerden uzak ve ideolojik saiklerle hazırlandığını savunarak... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T00:35+0300

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avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan, ''Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye’ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor; gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye’de demokrasinin yegâne teminatı millet iradesidir. Türkiye, raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/disisleri-bakanligindan-apye-tepki-gerceklerle-bagdasmayan-degerlendirmeler-iceriyor-1106584781.html

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türkiye, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, avrupa, avrupa komisyonu, avrupa konseyi, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)