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Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki: 'Gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içeriyor'
Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki: 'Gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içeriyor'
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun gerçeklerle bağdaşmadığını duyurdu. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/disisleri-bakanligindan-yeni-elci-atamalari-turkiyenin-tahran-kiev-lahey-buyukelcileri-de-degisti-1106369027.html
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dışişleri bakanlığı, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, avrupa konseyi, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
dışişleri bakanlığı, avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, avrupa konseyi, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'ye tepki: 'Gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içeriyor'

18:12 17.06.2026 (güncellendi: 18:22 17.06.2026)
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun gerçeklerle bağdaşmadığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada Dışişleri Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün (17 Haziran) kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir. Bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kısıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı görülen raporun, Türkiye-AB ilişkilerini stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgeleme amacıyla açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle çelişen girişimleri kabul edilmesi mümkün değildir. AP’den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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