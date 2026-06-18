https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-sorusturmasi9-sanik-hakkinda-tahliye-karari-1106622785.html

İBB soruşturması:9 sanık hakkında tahliye kararı

İBB soruşturması:9 sanık hakkında tahliye kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı sanıkların durumunu değerlendiren mahkeme, 9 kişi hakkında... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T18:37+0300

2026-06-18T18:37+0300

2026-06-18T18:37+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb

i̇bb meclisi

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında aralarında eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 sanığın adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına hükmetti.Tahliye edilen isimler arasında Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-operasyon-2-supheli-yakalandi-1106620203.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, ekrem i̇mamoğlu