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İBB soruşturması:9 sanık hakkında tahliye kararı
İBB soruşturması:9 sanık hakkında tahliye kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı sanıkların durumunu değerlendiren mahkeme, 9 kişi hakkında... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T18:37+0300
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında aralarında eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 sanığın adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına hükmetti.Tahliye edilen isimler arasında Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-operasyon-2-supheli-yakalandi-1106620203.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, ekrem i̇mamoğlu

İBB soruşturması:9 sanık hakkında tahliye kararı

18:37 18.06.2026
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı sanıkların durumunu değerlendiren mahkeme, 9 kişi hakkında tahliye kararı verdi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB davasında aralarında eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 sanığın adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Tahliye edilen isimler arasında Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan da yer aldı.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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