https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-operasyon-2-supheli-yakalandi-1106620203.html

Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T17:19+0300

2026-06-18T17:19+0300

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türki̇ye

erhan karaal

türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın zorla alıkonulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, kaçırma olayına karıştıkları belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaalin-kacirildigi-iddia-edildi--1106613065.html

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erhan karaal, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü