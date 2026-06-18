https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-operasyon-2-supheli-yakalandi-1106620203.html
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T17:19+0300
2026-06-18T17:19+0300
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türki̇ye
erhan karaal
türkiye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın zorla alıkonulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, kaçırma olayına karıştıkları belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaalin-kacirildigi-iddia-edildi--1106613065.html
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erhan karaal, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü
erhan karaal, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı
17:19 18.06.2026 (güncellendi: 18:00 18.06.2026)
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın zorla alıkonulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, kaçırma olayına karıştıkları belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.