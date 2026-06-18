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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/erhan-karaalin-kacirilmasina-iliskin-operasyon-2-supheli-yakalandi-1106620203.html
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın zorla alıkonulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, kaçırma olayına karıştıkları belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaalin-kacirildigi-iddia-edildi--1106613065.html
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erhan karaal, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü
erhan karaal, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), emniyet müdürlüğü

Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon: 2 şüpheli yakalandı

17:19 18.06.2026 (güncellendi: 18:00 18.06.2026)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın İstanbul'un Maltepe ilçesinde kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın zorla alıkonulduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, kaçırma olayına karıştıkları belirlenen iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
ibb bina - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
TÜRKİYE
İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı: Savcılık soruşturma başlattı
13:34
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