https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/hpv-asisi-alan-genc-kadinlarda-rahim-agzi-kanserine-bagli-olum-sifira-indi-1106604292.html

'HPV aşısı alan genç kadınlarda rahim ağzı kanserine bağlı ölüm sıfıra indi'

'HPV aşısı alan genç kadınlarda rahim ağzı kanserine bağlı ölüm sıfıra indi'

Sputnik Türkiye

İngiltere’de yayımlanan yeni araştırma, HPV aşısının rahim ağzı kanserine bağlı ölümleri neredeyse ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Son beş yılda 20-24 yaş... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T10:57+0300

2026-06-18T10:57+0300

2026-06-18T11:00+0300

sağlik

the lancet

dünya sağlık örgütü (dsö)

'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk)

rahim ağzı kanseri

hpv aşısı

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İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV (İnsan Papilloma Virüsü) aşısının rahim ağzı kanserine karşı sağladığı korumanın hayat kurtardığını ortaya koydu. Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan analiz, okul çağındaki kız çocuklarına 2008'den itibaren uygulanmaya başlanan aşının şimdiye kadar yaklaşık 200 kişinin hayatını kurtardığını gösterdi.Araştırmaya göre 2020-2024 yılları arasında 20-24 yaş grubundaki kadınlarda rahim ağzı kanserine bağlı hiçbir ölüm vakası kaydedilmedi. Uzmanlar, aşılama programı uygulanmamış olsaydı aynı dönemde yaklaşık 23 ölüm beklenebileceğini belirtti.Çalışmanın baş araştırmacısı, Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Peter Sasieni, "Tek bir aşının belirli bir kanser türünü neredeyse ortadan kaldırabilmesi inanılmaz" değerlendirmesinde bulundu.Araştırma ayrıca 12-13 yaşlarında HPV aşısı olan bireylerin 30 yaşına gelmeden önce rahim ağzı kanserinden hayatını kaybetme riskinin sıfıra yakın olduğunu ortaya koydu. Aşılama programı öncesinde bu yaş grubunda her yıl yaklaşık 20 ölüm kaydediliyordu.Aşılama oranları hedefin altındaAraştırmayı finanse eden hayır kurumu İngiltere Kanser Araştırmaları (Cancer Research UK), sonuçları "olağanüstü bir dönüm noktası" olarak nitelendirirken, aşılama oranlarının halen Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyenin altında olduğuna dikkat çekti.Verilere göre İngiltere'de 2024-2025 döneminde 15 yaşına kadar HPV aşısı yaptıran kız çocuklarının oranı yüzde 76'da kaldı. Dünya Sağlık Örgütü ise rahim ağzı kanserinin halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarılması için bu oranın en az yüzde 90 olması gerektiğini belirtiyor.İngiliz hükümeti, 2040 yılına kadar rahim ağzı kanserini bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bu kapsamda kaçırılmış aşıların telafisi için yeni kampanyalar yürütülürken, tarama programlarına katılmayan kadınlara evde uygulanabilen HPV test kitleri de gönderiliyor.9 yaşından itibaren uygulanabiliyorTürk Tabipler Birliği'nin 2024'te yayımladığı bilgilere göre, HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cilt ve mukozayı enfekte eden ve rahim ağzı (serviks), genital, anal, penil ve baş-boyun kanserleri ile genital siğillere yol açabilen yaygın bir virüs. Dünya genelinde özellikle rahim ağzı kanseriyle güçlü şekilde ilişkilendirilen HPV, her yıl yüzbinlerce kansere ve çok sayıda ölüme neden olmakta.En yüksek hastalık ve ölüm oranları ise aşıya, taramaya ve tedaviye erişimin sınırlı olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülürken HPV’nin 16 ve 18 gibi yüksek riskli tipleri rahim ağzı kanserlerinin büyük bölümünden sorumlu olup, aşılar bu riskli tiplerin önemli kısmına karşı koruma sağlıyor.HPV aşıları 9 yaşından itibaren cinsiyet fark etmeksizin uygulanabilir, enfeksiyon oluşmadan önce yapıldığında en yüksek korumayı sağlar ve hastalığa yol açmaz. DSÖ, HPV aşısının ulusal bağışıklama programlarına dahil edilmesini önerirken, birçok ülkede hem kız hem erkek çocukları ücretsiz olarak aşılıyor.HPV’ye bağlı hastalıkların en etkili önlenme yöntemi aşılama ve düzenli tarama iken, Haziran 2025'te Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV için aşı programı başlatılacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/diyabet-hastalari-icin-dikkat-ceken-bulgu-demans-riski-daha-yuksek-olabilir-1106585386.html

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the lancet, dünya sağlık örgütü (dsö), 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), rahim ağzı kanseri, hpv aşısı