https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/hizbullah-diplomasinin-devami-icin-5-sart-siraladi-1106595328.html
Hizbullah diplomasinin devamı için 5 şart sıraladı
Hizbullah diplomasinin devamı için 5 şart sıraladı
Sputnik Türkiye
Hizbullah Lideri Naim Kasım, İsrail ile olası diplomatik sürecin sınırlarını "karşılıklı güvenlik" ilkesiyle çizerek, bu durumun ancak Tel Aviv'in saldırıları... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T05:11+0300
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile yürütülecek görüşmelerde karşılıklı güvenlik ilkesinden asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kasım, bu hedefin gerçekleşmesi için masaya koydukları 5 temel şartı şu şekilde sıraladı:İsrail’in asıl amacının Hizbullah’ı sosyal, kültürel ve askeri açıdan tamamen ortadan kaldırmak olduğunu savunan Kasım, bu planın Lübnan halkını kitlesel olarak katletmek ve göçe zorlamak anlamına geldiğini belirterek, "Büyük İsrail projesini çökerttik, topraklarımızda kalıcı olamadılar" dedi.Sahadaki askeri bilançoyu da paylaşan Hizbullah lideri, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusuna karşı 3 bin 185 operasyon düzenlediklerini, günlük ortalama 30 eyleme denk gelen bu saldırılarda 518 askeri araç ile 85 hava unsurunun imha edildiğini bildirdi. Öte yandan Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere de karşı çıkarak, "Hizbullah'ın silahlarının alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek. Bu plan başarısız olmuştur." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/israil-medyasi-trump-israilde-endise-yaratti-1106595204.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, tel aviv, hizbullah
ortadoğu, i̇srail, lübnan, tel aviv, hizbullah
Hizbullah diplomasinin devamı için 5 şart sıraladı
Hizbullah Lideri Naim Kasım, İsrail ile olası diplomatik sürecin sınırlarını "karşılıklı güvenlik" ilkesiyle çizerek, bu durumun ancak Tel Aviv'in saldırıları durdurması ve Lübnan'dan çekilmesi dahil 5 şartı kabul etmesiyle mümkün olacağını duyurdu.
Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile yürütülecek görüşmelerde karşılıklı güvenlik ilkesinden asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kasım, bu hedefin gerçekleşmesi için masaya koydukları 5 temel şartı şu şekilde sıraladı:
İsrail'in hava, kara ve deniz saldırılarına tamamen son vermesi,
Lübnan topraklarının tamamından geri çekilmesi,
Esirlerin karşılıklı iade edilmesi,
Yerinden edilen tüm Lübnanlıların evlerine geri dönmesi,
Ülkenin yeniden imar sürecinin başlatılması.
İsrail’in asıl amacının Hizbullah’ı sosyal, kültürel ve askeri açıdan tamamen ortadan kaldırmak olduğunu savunan Kasım, bu planın Lübnan halkını kitlesel olarak katletmek ve göçe zorlamak anlamına geldiğini belirterek, "Büyük İsrail projesini çökerttik, topraklarımızda kalıcı olamadılar" dedi.
Sahadaki askeri bilançoyu da paylaşan Hizbullah lideri, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusuna karşı 3 bin 185 operasyon düzenlediklerini, günlük ortalama 30 eyleme denk gelen bu saldırılarda 518 askeri araç ile 85 hava unsurunun imha edildiğini bildirdi.
Öte yandan Kasım, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere de karşı çıkarak, "Hizbullah'ın silahlarının alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek. Bu plan başarısız olmuştur." dedi.