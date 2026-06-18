Hegseth'ten İran'a uyarı: 'Taahhütler yerine getirilmezse askeri operasyonlar yeniden başlar'

Çok fazla müttefikimiz ya hayır dedi ya da bizi karmaşık hukuki tartışmaların içine çekmeye çalıştı. Bazıları da kendilerinin yapmaya hazır olmadığı ya da yapamayacağı şeyleri yaptığımız için bizi kamuoyu önünde eleştirdi. Bu utanç vericiydi.

Bu müttefikler, hiç sorgulanmaması gereken bir üst uçuş izni konusunda öngörülebilir erişimi reddederek, Amerika’nın oğullarını ve kızlarını, yani bizim oğullarımızı ve kızlarımızı tehlikeye attılar.