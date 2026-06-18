https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/hegsethten-irana-uyari-taahhutler-yerine-getirilmezse-askeri-operasyonlar-yeniden-baslar-1106619542.html
Hegseth'ten İran'a uyarı: 'Taahhütler yerine getirilmezse askeri operasyonlar yeniden başlar'
Hegseth'ten İran'a uyarı: 'Taahhütler yerine getirilmezse askeri operasyonlar yeniden başlar'
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD ile imzalanan anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde askeri operasyonların yeniden... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T16:51+0300
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD ile imzaladığı anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda Washington'ın askeri seçenekleri yeniden devreye sokmaya hazır olduğunu açıkladı.Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda net bir tutum ortaya koyduğunu belirtti.Hegseth, "Başkan, bu görüşmelerin takvimi içerisinde İran'ın yapacağını söylediği şeyleri yapmaması halinde yeniden harekete geçmeye hazır olacağımızı açıkça ifade etti" dedi.İran'a yönelik baskı araçlarının yeniden devreye alınabileceğini söyleyen ABD'li Bakan, "Eğer İran anlaşmaya uymazsa, son derece sıkı bir ablukayı yeniden uygulama kapasitesine fazlasıyla sahibiz" ifadelerini kullandı.NATO müttefiklerine eleştiriHegseth, açıklamalarında bazı NATO müttefiklerini de İran savaşı sırasında ABD'ye yeterince destek vermemekle suçladı.ABD'nin uzun yıllardır Avrupa'nın güvenliğini sağladığını savunan Hegseth, Washington'ın Orta Doğu'daki hedeflere yönelik operasyonlarında Avrupa'daki üsleri ve limanları kullanmak istediğini ancak bazı müttefiklerin buna karşı çıktığını belirterek şu ifadeleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/brukselde-protesto-ab-israilin-caldigini-satin-almaktan-vazgec-1106619396.html
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abd, pete hegseth, donald trump, nato, i̇ran
abd, pete hegseth, donald trump, nato, i̇ran
Hegseth'ten İran'a uyarı: 'Taahhütler yerine getirilmezse askeri operasyonlar yeniden başlar'
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD ile imzalanan anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde askeri operasyonların yeniden başlatılabileceğini ve deniz ablukasının geri getirilebileceğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD ile imzaladığı anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda Washington'ın askeri seçenekleri yeniden devreye sokmaya hazır olduğunu açıkladı.
Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere konuşan Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda net bir tutum ortaya koyduğunu belirtti.
Hegseth, "Başkan, bu görüşmelerin takvimi içerisinde İran'ın yapacağını söylediği şeyleri yapmaması halinde yeniden harekete geçmeye hazır olacağımızı açıkça ifade etti" dedi.
İran'a yönelik baskı araçlarının yeniden devreye alınabileceğini söyleyen ABD'li Bakan, "Eğer İran anlaşmaya uymazsa, son derece sıkı bir ablukayı yeniden uygulama kapasitesine fazlasıyla sahibiz" ifadelerini kullandı.
NATO müttefiklerine eleştiri
Hegseth, açıklamalarında bazı NATO müttefiklerini de İran savaşı sırasında ABD'ye yeterince destek vermemekle suçladı.
ABD'nin uzun yıllardır Avrupa'nın güvenliğini sağladığını savunan Hegseth, Washington'ın Orta Doğu'daki hedeflere yönelik operasyonlarında Avrupa'daki üsleri ve limanları kullanmak istediğini ancak bazı müttefiklerin buna karşı çıktığını belirterek şu ifadeleri kaydetti:
Çok fazla müttefikimiz ya hayır dedi ya da bizi karmaşık hukuki tartışmaların içine çekmeye çalıştı. Bazıları da kendilerinin yapmaya hazır olmadığı ya da yapamayacağı şeyleri yaptığımız için bizi kamuoyu önünde eleştirdi. Bu utanç vericiydi.
Bu müttefikler, hiç sorgulanmaması gereken bir üst uçuş izni konusunda öngörülebilir erişimi reddederek, Amerika’nın oğullarını ve kızlarını, yani bizim oğullarımızı ve kızlarımızı tehlikeye attılar.