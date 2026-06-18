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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/hegseth-zorunlu-asiyi-kaldirmisti-abd-hava-kuvvetlerinde-salgin-cikti-1106626353.html
Hegseth zorunlu aşıyı kaldırmıştı: 'ABD Hava Kuvvetleri'nde salgın çıktı'
Hegseth zorunlu aşıyı kaldırmıştı: 'ABD Hava Kuvvetleri'nde salgın çıktı'
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in grip aşısı zorunluluğunu kaldırmasının ardından, Teksas’taki bir Hava Kuvvetleri eğitim üssünde yüzlerce askeri etkileyen... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T23:01+0300
2026-06-18T23:01+0300
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ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio Ortak Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri eğitim tesisinde grip vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 17 Haziran itibarıyla acemi askerler arasında toplam 159 grip vakası kaydedildiği, hastalanan personelden ikisinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.ABC News'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, üste görülen gerçek vaka ve hastaneye yatış sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceği değerlendiriliyor. Hava Kuvvetleri sözcüsü, sağlık ekiplerinin salgının yayılmasını önlemek amacıyla kapsamlı önlemler aldığını belirtti. Açıklamada, semptom gösteren kursiyerlerin izole edilerek tedavi edildiği, halk sağlığı ve tıp uzmanlarının durumu yakından takip ettiği ifade edildi. Ayrıca, hasta kişilerle yakın temas kuran askerlerin de olası belirtiler açısından gözlem altında tutulduğu aktarıldı. Sözcü, sağlık yetkililerinin onay vermesi halinde enfekte olan personelin eğitim programlarına yeniden katılabileceğini de sözlerine ekledi.Neler olmuştu?Savunma Bakanı Pete Hegseth, 21 Nisan'da yaptığı açıklamayla yıllık grip aşısı zorunluluğunu kaldırmıştı. Hegseth, askerlerin grip aşısı yaptırmaya mecbur bırakılmasını gereğinden fazla genişletilmiş ve makul olmayan bir uygulama olarak nitelendirmişti. Bununla birlikte, görevdeki personelin kendi tercihleri doğrultusunda grip aşısı yaptırmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.Bu karar, Savunma Bakanlığı'nın daha önce COVID-19 aşı zorunluluğuna ilişkin attığı adımların devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Hegseth, Ocak 2025'te, COVID-19 aşı zorunluluğu nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalan askerlerin yeniden hizmete dönmesine izin verileceğini açıklamıştı. Daha önce 8 binden fazla asker, COVID-19 aşısını reddettiği için ABD ordusundan uzaklaştırılmıştı. Yeniden göreve dönüş sürecinin sona ermesine kısa süre kala, Nisan 2026'da bu uygulamanın süresi bir yıl daha uzatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-irana-300-milyar-dolar-odeme-diye-bir-sey-yok-1106624875.html
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pete hegseth, teksas, abd

Hegseth zorunlu aşıyı kaldırmıştı: 'ABD Hava Kuvvetleri'nde salgın çıktı'

23:01 18.06.2026
© AP Photo / Aijaz RahiABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boenig tipi bir uçak
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boenig tipi bir uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Aijaz Rahi
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in grip aşısı zorunluluğunu kaldırmasının ardından, Teksas’taki bir Hava Kuvvetleri eğitim üssünde yüzlerce askeri etkileyen grip salgını ortaya çıktı. Şu ana kadar 159 vaka tespit edilirken, iki kişi hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio Ortak Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri eğitim tesisinde grip vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 17 Haziran itibarıyla acemi askerler arasında toplam 159 grip vakası kaydedildiği, hastalanan personelden ikisinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
ABC News'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, üste görülen gerçek vaka ve hastaneye yatış sayısının açıklanan rakamların üzerinde olabileceği değerlendiriliyor. Hava Kuvvetleri sözcüsü, sağlık ekiplerinin salgının yayılmasını önlemek amacıyla kapsamlı önlemler aldığını belirtti.
Açıklamada, semptom gösteren kursiyerlerin izole edilerek tedavi edildiği, halk sağlığı ve tıp uzmanlarının durumu yakından takip ettiği ifade edildi. Ayrıca, hasta kişilerle yakın temas kuran askerlerin de olası belirtiler açısından gözlem altında tutulduğu aktarıldı. Sözcü, sağlık yetkililerinin onay vermesi halinde enfekte olan personelin eğitim programlarına yeniden katılabileceğini de sözlerine ekledi.

Neler olmuştu?

Savunma Bakanı Pete Hegseth, 21 Nisan'da yaptığı açıklamayla yıllık grip aşısı zorunluluğunu kaldırmıştı. Hegseth, askerlerin grip aşısı yaptırmaya mecbur bırakılmasını gereğinden fazla genişletilmiş ve makul olmayan bir uygulama olarak nitelendirmişti. Bununla birlikte, görevdeki personelin kendi tercihleri doğrultusunda grip aşısı yaptırmasının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
Bu karar, Savunma Bakanlığı'nın daha önce COVID-19 aşı zorunluluğuna ilişkin attığı adımların devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Hegseth, Ocak 2025'te, COVID-19 aşı zorunluluğu nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalan askerlerin yeniden hizmete dönmesine izin verileceğini açıklamıştı. Daha önce 8 binden fazla asker, COVID-19 aşısını reddettiği için ABD ordusundan uzaklaştırılmıştı. Yeniden göreve dönüş sürecinin sona ermesine kısa süre kala, Nisan 2026'da bu uygulamanın süresi bir yıl daha uzatıldı.
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