https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/hamaney-ben-ilke-olarak-farkli-bir-goruse-sahiptim-1106625376.html
Hamaney: Ben, ilke olarak farklı bir görüşe sahiptim
Hamaney: Ben, ilke olarak farklı bir görüşe sahiptim
Sputnik Türkiye
İran lideri Mücteba Hamaney, İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşma sürecine temkinli yaklaştığını ancak İran... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T21:13+0300
2026-06-18T21:13+0300
2026-06-18T21:13+0300
dünya
ortadoğu
mücteba hamaney
i̇ran
abd
donald trump
anlaşma
askeri anlaşma
nükleer anlaşma
abd ve i̇ran arasındaki nükleer anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125080_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b264ede8eee6e0f1bf2477a7fb124cd1.jpg
İran ve ABD arasından imzalanan mutabakat zaptı hakkında İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Hamaney, sürece ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmanın hayata geçirilmesi için yoğun diplomatik çaba harcandığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/mucteba-hamaney-israil-bu-bolgenin-kanserli-tumoru-koku-kazinacak-1106030921.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104125080_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_b2fe50b631e56ca632d45be5e3d688e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, mücteba hamaney, i̇ran, abd, donald trump, anlaşma, askeri anlaşma, nükleer anlaşma, abd ve i̇ran arasındaki nükleer anlaşma
ortadoğu, mücteba hamaney, i̇ran, abd, donald trump, anlaşma, askeri anlaşma, nükleer anlaşma, abd ve i̇ran arasındaki nükleer anlaşma
Hamaney: Ben, ilke olarak farklı bir görüşe sahiptim
İran lideri Mücteba Hamaney, İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşma sürecine temkinli yaklaştığını ancak İran yönetiminin verdiği güvenceler doğrultusunda onay verdiğini belirtti.
İran ve ABD arasından imzalanan mutabakat zaptı hakkında İran lideri Mücteba Hamaney, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Hamaney, sürece ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmanın hayata geçirilmesi için yoğun diplomatik çaba harcandığını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:
Bu aşamaya ulaşılması sürecinde, sorumlu yetkililer samimi kaygı ve iyi niyetle yoğun çaba sarf etmişlerdir. Ve elbette bunu gerçekleştirmek için her türlü baskı unsurunu kullanan taraf, çaresizlik içinde olan Amerikan Başkanı olmuştur. Ben, ilke olarak farklı bir görüşe sahiptim; ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın, Yüksek Millî Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla, İran milletinin ve Direniş Cephesi'nin haklarının korunması konusunda hem kendi adına hem de diğer üyeler adına bana verdiği taahhüt ve bu sorumluluğu açıkça üstlenmesi nedeniyle iznimi verdim. Kendisi ayrıca, Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunması hâlinde bunlara boyun eğmeyeceklerini açıkça ifade etti. Bu andan itibaren bizler; yani siz gururlu millet ve bu aciz kul, belirtilen şartların hayata geçirilmesini bekleyeceğiz. Ancak açıktır ki gelecekte yapılacak yüz yüze müzakereler, düşmanın tutumunun kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.