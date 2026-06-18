Hamaney: Ben, ilke olarak farklı bir görüşe sahiptim

Bu aşamaya ulaşılması sürecinde, sorumlu yetkililer samimi kaygı ve iyi niyetle yoğun çaba sarf etmişlerdir. Ve elbette bunu gerçekleştirmek için her türlü baskı unsurunu kullanan taraf, çaresizlik içinde olan Amerikan Başkanı olmuştur. Ben, ilke olarak farklı bir görüşe sahiptim; ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın, Yüksek Millî Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla, İran milletinin ve Direniş Cephesi'nin haklarının korunması konusunda hem kendi adına hem de diğer üyeler adına bana verdiği taahhüt ve bu sorumluluğu açıkça üstlenmesi nedeniyle iznimi verdim. Kendisi ayrıca, Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunması hâlinde bunlara boyun eğmeyeceklerini açıkça ifade etti. Bu andan itibaren bizler; yani siz gururlu millet ve bu aciz kul, belirtilen şartların hayata geçirilmesini bekleyeceğiz. Ancak açıktır ki gelecekte yapılacak yüz yüze müzakereler, düşmanın tutumunun kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.