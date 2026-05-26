Mücteba Hamaney: İsrail bu bölgenin kanserli tümörü, kökü kazınacak
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hac ve Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İsrail’in “kesinlikle kökünün kazınması gerektiğini ve bunun... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
Mücteba Hamaney: İsrail bu bölgenin kanserli tümörü, kökü kazınacak

12:09 26.05.2026 (güncellendi: 12:16 26.05.2026)
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hac ve Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İsrail’in “kesinlikle kökünün kazınması gerektiğini ve bunun gerçekleşeceğini” söyledi.
İran’ın Tasnim News Agency haber ajansına göre Mücteba Hamaney, İsrail’i “bu bölgenin tehlikeli ve ölümcül kanserli tümörü” olarak nitelendirdi.
Hamaney, “ikinci dayatılmış savaş” olarak tanımladığı süreçte İran’ın “yıkıcı darbeleri altında Siyonist rejimi çaresiz bıraktığını” söyledi ve bunu ABD’ye atılmış “sert bir tokat” diye tanımladı.

'Bölgedeki üsler kalkan olmayacak'

Bu yılki Hac döneminin, ABD ve İsrail’den “uzak durma” çağrısını daha da önemli hale getirdiğini belirten Hamaney, “Kahrolsun Amerika” ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarının “İslam ümmetinin ana sloganı” haline geleceğini söyledi.
Hamaney ayrıca “geleceğin İslam ümmetine ve yeni İslam medeniyetine ait olduğu” ifadelerini kullandı.
ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini söyleyen Hamaney, ekledi:

Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.
