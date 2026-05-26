Mücteba Hamaney: İsrail bu bölgenin kanserli tümörü, kökü kazınacak

Sputnik Türkiye

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, Hac ve Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İsrail’in “kesinlikle kökünün kazınması gerektiğini ve bunun... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T12:09+0300

İran’ın Tasnim News Agency haber ajansına göre Mücteba Hamaney, İsrail’i “bu bölgenin tehlikeli ve ölümcül kanserli tümörü” olarak nitelendirdi.Hamaney, “ikinci dayatılmış savaş” olarak tanımladığı süreçte İran’ın “yıkıcı darbeleri altında Siyonist rejimi çaresiz bıraktığını” söyledi ve bunu ABD’ye atılmış “sert bir tokat” diye tanımladı.'Bölgedeki üsler kalkan olmayacak'Bu yılki Hac döneminin, ABD ve İsrail’den “uzak durma” çağrısını daha da önemli hale getirdiğini belirten Hamaney, “Kahrolsun Amerika” ve “Kahrolsun İsrail” sloganlarının “İslam ümmetinin ana sloganı” haline geleceğini söyledi.Hamaney ayrıca “geleceğin İslam ümmetine ve yeni İslam medeniyetine ait olduğu” ifadelerini kullandı.ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini söyleyen Hamaney, ekledi: ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.

