İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin soruşturmada karar: Okul müdürü, 4 müdür yardımcısı ve 8 öğretmen ceza aldı

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin soruşturmada karar: Okul müdürü, 4 müdür yardımcısı ve 8 öğretmen ceza aldı

08.03.2026

2026-03-08T18:22+0300

2026-03-08T18:22+0300

2026-03-08T18:25+0300

İstanbul Erkek Lisesi'nde 25 Kasım 2025'te bazı öğrencilerin karıştığı, daha sonra kamuoyuna yansıyan kavgaya ilişkin bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturmada lise müdürü ile 4 müdür yardımcısına 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verildi.Bu kişilerin yöneticilik görevlerinin sonlandırılarak öğretmen olarak başka okullara tayin edilmeleri kararlaştırıldı.Nöbetçi 6 öğretmene ise maaş kesme cezasının yanı sıra 3 yıla kadar belleticilik görevi yasağı verilmesi kararı da uygulandı.Ayrıca,2 rehberlik öğretmeninin de başka okullarda görevlendirileceği öğrenildi.Soruşturmada, İstanbul Erkek Liseliler Derneğinde (İELDER) yönetim kurulu üyesi 2 kişi hakkında eylemlerinin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek, bu kişiler hakkında tevdi raporu düzenlenmesine ve suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Erkek Lisesi'nde, 24 Kasım 2025'te 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.Lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştıİl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreçte lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ise darp iddiasıyla ilgili 3 öğrenci şikayetçi olmuştu.Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı gönderilmişti.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı belirtilmişti.Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu'nun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte ele alarak konuyu titizlikle değerlendirdiği aktarılan açıklamada, müdürlük koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği kaydedilmişti.20 öğrenciye disiplin cezasıDisiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı (tedavici) bir yaklaşımla yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada şunlar akratılmıştı:

