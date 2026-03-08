https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/istanbul-erkek-lisesindeki-kavgaya-iliskin-sorusturmada-karar-okul-muduru-4-mudur-yardimcisi-ve-8-1104099681.html
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin soruşturmada karar: Okul müdürü, 4 müdür yardımcısı ve 8 öğretmen ceza aldı
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin soruşturmada karar: Okul müdürü, 4 müdür yardımcısı ve 8 öğretmen ceza aldı
Geçen kasım ayında İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yürütülen... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T18:22+0300
2026-03-08T18:22+0300
2026-03-08T18:25+0300
18:22 08.03.2026 (güncellendi: 18:25 08.03.2026)
Geçen kasım ayında İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturma kapsamında okul yönetimi ve öğretmenlere verilen cezalar kararlaştırıldı.
İstanbul Erkek Lisesi'nde 25 Kasım 2025'te bazı öğrencilerin karıştığı, daha sonra kamuoyuna yansıyan kavgaya ilişkin bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturmada lise müdürü ile 4 müdür yardımcısına 'kademe ilerlemesinin durdurulması' cezası verildi.
Bu kişilerin yöneticilik görevlerinin sonlandırılarak öğretmen olarak başka okullara tayin edilmeleri kararlaştırıldı.
Nöbetçi 6 öğretmene ise maaş kesme cezasının yanı sıra 3 yıla kadar belleticilik görevi yasağı verilmesi kararı da uygulandı.
Ayrıca,2 rehberlik öğretmeninin de başka okullarda görevlendirileceği öğrenildi.
Soruşturmada, İstanbul Erkek Liseliler Derneğinde (İELDER) yönetim kurulu üyesi 2 kişi hakkında eylemlerinin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek, bu kişiler hakkında tevdi raporu düzenlenmesine ve suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Erkek Lisesi'nde, 24 Kasım 2025'te 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
Lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı
İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreçte lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ise darp iddiasıyla ilgili 3 öğrenci şikayetçi olmuştu.
Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı gönderilmişti.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı belirtilmişti.
Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu'nun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte ele alarak konuyu titizlikle değerlendirdiği aktarılan açıklamada, müdürlük koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği kaydedilmişti.
20 öğrenciye disiplin cezası
Disiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı (tedavici) bir yaklaşımla yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada şunlar akratılmıştı:
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir.