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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/fenerbahce-yeni-teknik-direktorunu-acikladi--1106610988.html
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T13:07+0300
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spor
fenerbahçe
teknik direktör
aziz yıldırım
aykut kocaman
i̇smail kartal
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu.İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü olduFenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.Kartal, sarı lacivertlilerde 4. dönemini yaşayacak.'Heyecanlıyım'Kartal ilk olarak şunları söyledi:Kulüp yeni teknik direktörün bugün açıklanacağını duyurmuştu.Sarı-lacivertliler, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarından teknik direktörün açıklanacağını duyurdu.
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fenerbahçe, teknik direktör, aziz yıldırım, aykut kocaman, i̇smail kartal
fenerbahçe, teknik direktör, aziz yıldırım, aykut kocaman, i̇smail kartal

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı

13:07 18.06.2026 (güncellendi: 13:19 18.06.2026)
© AA / Ali Atmacaİsmail Kartal
İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / Ali Atmaca
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü oldu

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.
Kartal, sarı lacivertlilerde 4. dönemini yaşayacak.

'Heyecanlıyım'

Kartal ilk olarak şunları söyledi:

Çok duyguluyum, 4. gelişim bu. Heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum.

Kulüp yeni teknik direktörün bugün açıklanacağını duyurmuştu.
Sarı-lacivertliler, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarından teknik direktörün açıklanacağını duyurdu.
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FBTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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