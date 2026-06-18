https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/emniyet-basin-ve-taksi-duzenlemesi-ilk-6-madde-kabul-edildi-1106604036.html

Emniyet, basın ve taksi düzenlemesi: İlk 6 madde kabul edildi

Emniyet, basın ve taksi düzenlemesi: İlk 6 madde kabul edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulunda Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T10:56+0300

2026-06-18T10:56+0300

2026-06-18T10:56+0300

türki̇ye

tbmm

tbmm başkanlığı

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

emniyet genel müdürlüğü (egm)

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında ilk 6 madde kabul edildi.Teklifte, Emniyet Teşkilatı, taksi taşımacılığı, gelir vergisi düzenlemeleri ve orman alanlarında bakım merkezleri gibi farklı başlıklarda önemli değişiklikler yer alıyor.Emniyet Teşkilatı'nda kadro oranları yeniden düzenleniyorKabul edilen maddeler kapsamında Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidildi.Düzenlemeyle emniyet teşkilatında yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve personelin kariyer planlamasının desteklenmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda her amir rütbesinde bulunması gereken azami kadro oranları yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle birinci sınıf emniyet müdüründen komiser yardımcısına kadar tüm rütbelerdeki oranlar güncellendi.Sağlık nedeniyle ilişiği kesilenlere yeni atama hakkıKanun değişikliğiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarından sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla eğitimini tamamlayarak polis olan ve daha sonra sağlık nedenleriyle memuriyetten ayrılan kişilere yeni hak tanındı.Bu kişilerin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun kadrolara atanabilmelerine imkan sağlanacak.Ormanlarda bakım ve rehabilitasyon merkezi açılabilecekTeklif kapsamında Orman Kanunu'nda da değişikliğe gidildi.Yeni düzenlemeyle devlete ait engelli ve yaşlı bakım merkezleri ile rehabilitasyon merkezlerinin orman alanlarında açılabilmesinin önü açıldı.Taksi taşımacılığına yeni vergilendirme sistemiGelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için yeni bir vergilendirme modeli getirildi.Buna göre, hasılatını zorunlu hale getirilen taksi mali cihazlarıyla kayıt altına alan taksiciler, talep etmeleri halinde hasılat esaslı kazanç tespit sisteminden yararlanabilecek. Bu uygulama en fazla 3 yıl süreyle kullanılabilecek.Ticari plaka satışlarında vergi istisnasıKanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise ticari plakaları ilgilendiriyor.Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip olunan taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak.

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tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), emniyet genel müdürlüğü (egm)