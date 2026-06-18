https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/akaryakit-fiyatlari-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1106603289.html

Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T10:30+0300

2026-06-18T10:30+0300

2026-06-18T10:30+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor.İndirimin tamamı pompaya yansımayacakBeklenen indirimin tamamının sürücülere yansımayacağı belirtiliyor.Eşel mobil sistemi nedeniyle 3,96 liralık indirimin pompa fiyatlarına yaklaşık 0,99 lira olarak yansıması öngörülüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlarİndirimin ardından büyükşehirlerde benzin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/motorine-indirim-geliyor-pompaya-ne-zaman-yansiyacak-1106531891.html

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benzin, benzin fiyatları