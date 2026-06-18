https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/akaryakit-fiyatlari-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1106603289.html
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T10:30+0300
2026-06-18T10:30+0300
2026-06-18T10:30+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor.İndirimin tamamı pompaya yansımayacakBeklenen indirimin tamamının sürücülere yansımayacağı belirtiliyor.Eşel mobil sistemi nedeniyle 3,96 liralık indirimin pompa fiyatlarına yaklaşık 0,99 lira olarak yansıması öngörülüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlarİndirimin ardından büyükşehirlerde benzin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/motorine-indirim-geliyor-pompaya-ne-zaman-yansiyacak-1106531891.html
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benzin, benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 liralık indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yansıması 0,99 lira seviyesinde olacak.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor.
İndirimin tamamı pompaya yansımayacak
Beklenen indirimin tamamının sürücülere yansımayacağı belirtiliyor.
Eşel mobil sistemi nedeniyle 3,96 liralık indirimin pompa fiyatlarına yaklaşık 0,99 lira olarak yansıması öngörülüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar
İndirimin ardından büyükşehirlerde benzin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor: