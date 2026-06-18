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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/akaryakit-fiyatlari-degisecek-benzine-indirim-geliyor-1106603289.html
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor.İndirimin tamamı pompaya yansımayacakBeklenen indirimin tamamının sürücülere yansımayacağı belirtiliyor.Eşel mobil sistemi nedeniyle 3,96 liralık indirimin pompa fiyatlarına yaklaşık 0,99 lira olarak yansıması öngörülüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlarİndirimin ardından büyükşehirlerde benzin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/motorine-indirim-geliyor-pompaya-ne-zaman-yansiyacak-1106531891.html
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benzin, benzin fiyatları
benzin, benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatları değişecek: Benzine indirim geliyor

10:30 18.06.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваBenzin doldurulan otomobil
Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,96 liralık indirim bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yansıması 0,99 lira seviyesinde olacak.
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre, benzin fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 3,96 lira indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin tamamı pompaya yansımayacak

Beklenen indirimin tamamının sürücülere yansımayacağı belirtiliyor.
Eşel mobil sistemi nedeniyle 3,96 liralık indirimin pompa fiyatlarına yaklaşık 0,99 lira olarak yansıması öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni fiyatlar

İndirimin ardından büyükşehirlerde benzin litre fiyatının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 62,16 lira
Ankara: 63,11 lira
İzmir: 63,39 lira
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
EKONOMİ
Motorine indirim geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
16 Haziran , 09:49
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