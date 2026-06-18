https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/emekliye-ek-odeme-ve-kok-maas-hesabi-nasil-hesaplanir-1106598958.html

Emekliye ek ödeme ve kök maaş hesabı nasıl hesaplanır?

Emekliye ek ödeme ve kök maaş hesabı nasıl hesaplanır?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli ve memur, temmuz ayında yılın ikinci maaş zammını alacak. 5 aylık enflasyon belli oldu, gözler Haziran enflasyon rakamına çevrildi. Peki... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T08:40+0300

2026-06-18T08:40+0300

2026-06-18T08:40+0300

ekonomi̇

bağkur

ssk

memur

kök maaş

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Emekliye zam sürecinde milyonların gözü Haziran ayına çevrildi. Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak.Mayıs enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 16.61, memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 12.41 oranı ortaya çıktı. Tahminlere göre Temmuz artışları da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18-19 arasında memur emeklileri için ise yüzde 14-15 arasında zam olacağı yönünde.Vergi iadesi ek ödemeEmekliler maaşlarına ilaveten her ay 'vergi iadesi' ek ödeme alıyor. Bunun oranı ise yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor. Örneğin; 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor. Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor.Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor. Örneğin; 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 lira artışla 35.400 liraya çıkacak. Bu durumda daha önce 1.200 lira olan ek ödemesi de 1.416 lira olacak. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bunun altında kalan tüm maaşlar bu rakama tamamlanıyor. Taban aylık alanlar için de artış oranı önce kök maaşlarına yapılacak. Buna ek ödeme eklenecek. Çıkan rakam belirlenen taban aylıktan düşükse kalan kısım Hazine desteği ile tamamlanacak.Kök aylıklar ve ek ödemeler nereden görülür?Emekliler ek ödemelerini ve kök aylıklarını e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünden görülebiliyor. Aylık tutarı olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. Kök aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylıktan düşükse, ekrandaki '5510 Ek 19 Miktarı' bölümünde ise maaşı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödeme yazıyor.

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bağkur, ssk, memur, kök maaş