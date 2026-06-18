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El Nino başladı: Türkiye'de yazın sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
El Nino başladı: Türkiye'de yazın sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Sputnik Türkiye
Pasifik'te başlayan El Nino'nun aşırı hava olaylarını tetiklemesi beklenirken Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 1-2 derece... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T13:50+0300
2026-06-18T13:50+0300
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yüksek sıcaklık
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"El Nino" olarak bilinen hava olayı, Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla gelişiyor ve küresel iklim üzerinde etkili oluyor.Küresel sıcaklıkları artırıcı etkisiyle bilinen El Nino nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık riskinin yükselmesi, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve aşırı hava olaylarının görülmesi öngörülüyor.El Nino'nun güçlü seyretmesi halinde dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılabiliyor ve aşırı hava olaylarının sıklığında artış yaşanabiliyor.Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel sıcaklıkları artırma potansiyeli taşıyan El Nino'nun haziran-ağustos döneminde gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğunu duyurdu.Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren "Süper El Nino" olasılığının güçlendiği değerlendiriliyor. Bu durumun en az kasım ayına kadar sürme ihtimalinin yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu tahmin ediliyor.Bu kapsamda Türkiye'de de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Sıcaklıklar eylüle kadar yüksek seyredecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, El Nino'nun Türkiye'yi doğrudan etkilemediğini ancak küresel atmosfer dolaşımı üzerindeki etkileri nedeniyle dolaylı sonuçlar oluşturduğunu söyledi.Atmosferin bir bütün olarak çalıştığını belirten Çelik, Pasifik Okyanusu üzerinde oluşan El Nino ve La Nina gibi sistemlerin dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış rejimlerini değiştirebildiğini ifade etti.Türkiye'deki etkisinin sıcaklıkların bir miktar yükselmesi ve yağışların mevsim normallerinin bir miktar altında gerçekleşmesi şeklinde görüldüğünü kaydeden Çelik, El Nino'nun bu yıl etkili olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.Yaz aylarında yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında beklendiğini bildiren Çelik, temmuz ayıyla birlikte yağışların ülke genelinde azalacağını kaydetti.Çelik, Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların temmuz ve ağustos aylarında mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, bu durumun eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.İç bölgelerde sıcaklık artışı daha belirgin olacakSıcaklık artışının özellikle iç kesimlerde daha belirgin görüleceğini ifade eden Çelik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahmin haritalarını takip edebileceğini söyledi.Yılın ilk aylarında yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Çelik, "Özellikle ocak ayının sonundan itibaren yaklaşık 4 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış alıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında ise yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Zaten bu dönemde yağış miktarları oldukça düşük olduğu için yavaş yavaş yağışsız sezona geçeceğiz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/meteorolojiden-19-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-3-bolgede-siddetli-ruzgar-etkili-olacak-1106595492.html
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süper el nino, el nino, yüksek sıcaklık
süper el nino, el nino, yüksek sıcaklık

El Nino başladı: Türkiye'de yazın sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

13:50 18.06.2026
© AA / İsmail Duruİzmir'de sıcak hava
İzmir'de sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA / İsmail Duru
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Pasifik'te başlayan El Nino'nun aşırı hava olaylarını tetiklemesi beklenirken Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
"El Nino" olarak bilinen hava olayı, Pasifik Okyanusu'nda deniz suyu sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla gelişiyor ve küresel iklim üzerinde etkili oluyor.
Küresel sıcaklıkları artırıcı etkisiyle bilinen El Nino nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık riskinin yükselmesi, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve aşırı hava olaylarının görülmesi öngörülüyor.
El Nino'nun güçlü seyretmesi halinde dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılabiliyor ve aşırı hava olaylarının sıklığında artış yaşanabiliyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü de küresel sıcaklıkları artırma potansiyeli taşıyan El Nino'nun haziran-ağustos döneminde gerçekleşme olasılığının yüzde 80 olduğunu duyurdu.
Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak bu yılın ikinci yarısından itibaren "Süper El Nino" olasılığının güçlendiği değerlendiriliyor. Bu durumun en az kasım ayına kadar sürme ihtimalinin yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Bu kapsamda Türkiye'de de yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
© İHA / Mourad Balti Touatiİspanya - sıcaklık - sıcak hava
İspanya - sıcaklık - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
İspanya - sıcaklık - sıcak hava
© İHA / Mourad Balti Touati

Sıcaklıklar eylüle kadar yüksek seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, El Nino'nun Türkiye'yi doğrudan etkilemediğini ancak küresel atmosfer dolaşımı üzerindeki etkileri nedeniyle dolaylı sonuçlar oluşturduğunu söyledi.
Atmosferin bir bütün olarak çalıştığını belirten Çelik, Pasifik Okyanusu üzerinde oluşan El Nino ve La Nina gibi sistemlerin dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış rejimlerini değiştirebildiğini ifade etti.
Türkiye'deki etkisinin sıcaklıkların bir miktar yükselmesi ve yağışların mevsim normallerinin bir miktar altında gerçekleşmesi şeklinde görüldüğünü kaydeden Çelik, El Nino'nun bu yıl etkili olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Yaz aylarında yağışların genel olarak mevsim normalleri civarında beklendiğini bildiren Çelik, temmuz ayıyla birlikte yağışların ülke genelinde azalacağını kaydetti.
Çelik, Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların temmuz ve ağustos aylarında mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredeceğini belirterek, bu durumun eylül ayında da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
Antalya'da sahiller boş kaldı: Termometreler 46 dereceyi gösterdi
© İHA / BEGÜM AKSOY - FAİK GÜVEN YILMAZ-AW220619

İç bölgelerde sıcaklık artışı daha belirgin olacak

Sıcaklık artışının özellikle iç kesimlerde daha belirgin görüleceğini ifade eden Çelik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahmin haritalarını takip edebileceğini söyledi.
Yılın ilk aylarında yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Çelik, "Özellikle ocak ayının sonundan itibaren yaklaşık 4 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış alıyoruz. Temmuz ve ağustos aylarında ise yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Zaten bu dönemde yağış miktarları oldukça düşük olduğu için yavaş yavaş yağışsız sezona geçeceğiz." dedi.
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
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