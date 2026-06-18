Çin’den NATO’ya sert tepki: ‘Soğuk savaş kalıntısı örgüt, küresel istikrara zarar veriyor’

“NATO, Çin'e yönelik hatalı retoriğini düzeltmeli; cepheleşmeyi körüklemeyi ve suçlamaları başkalarına yıkmayı bırakmalı. Aynı zamanda, bir soğuk savaş kalıntısı olarak bugünün barış ve istikrar ortamında nasıl bir rol oynadığını ve ne tür olumsuz sonuçlara yol açtığını derinlemesine düşünmeli.”