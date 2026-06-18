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Çin’den NATO’ya sert tepki: ‘Soğuk savaş kalıntısı örgüt, küresel istikrara zarar veriyor’
Çin’den NATO’ya sert tepki: ‘Soğuk savaş kalıntısı örgüt, küresel istikrara zarar veriyor’
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO’yu ‘soğuk savaş kalıntısı’ olarak nitelendirdi ve küresel istikrar üzerindeki olumsuz rolünü gözden geçirmeye çağırdı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği haftalık basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Çin’e yönelik eleştirilerine yanıt verdi.Sözcü Lin, Pekin yönetiminin küresel çatışmalardaki tutumunun net ve sorumlu olduğunu vurguladı.‘Çatışma bölgelerine silah sağlamıyoruz’Çin’in askeri gerilimlerdeki tarafsızlığına dikkat çeken Lin Jian, şu ifadeleri kullandı:‘NATO kendi rolünü sorgulamalı’Lin, NATO’nun Çin’i hedef alan açıklamalarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek ittifaka yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
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çin, nato, çin dışişleri bakanlığı
çin, nato, çin dışişleri bakanlığı
Çin’den NATO’ya sert tepki: ‘Soğuk savaş kalıntısı örgüt, küresel istikrara zarar veriyor’
12:41 18.06.2026 (güncellendi: 12:43 18.06.2026)
Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO’yu ‘soğuk savaş kalıntısı’ olarak nitelendirdi ve küresel istikrar üzerindeki olumsuz rolünü gözden geçirmeye çağırdı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği haftalık basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Çin’e yönelik eleştirilerine yanıt verdi.
Sözcü Lin, Pekin yönetiminin küresel çatışmalardaki tutumunun net ve sorumlu olduğunu vurguladı.
‘Çatışma bölgelerine silah sağlamıyoruz’
Çin’in askeri gerilimlerdeki tarafsızlığına dikkat çeken Lin Jian, şu ifadeleri kullandı:
"Çin, çatışan tarafların hiçbirine hiçbir zaman ölümcül silah tedarik etmiyor ve çift amaçlı ürünlerin ihracatını her zaman sıkı bir şekilde kontrol altında tutuyor.”
‘NATO kendi rolünü sorgulamalı’
Lin, NATO’nun Çin’i hedef alan açıklamalarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek ittifaka yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:
“NATO, Çin'e yönelik hatalı retoriğini düzeltmeli; cepheleşmeyi körüklemeyi ve suçlamaları başkalarına yıkmayı bırakmalı. Aynı zamanda, bir soğuk savaş kalıntısı olarak bugünün barış ve istikrar ortamında nasıl bir rol oynadığını ve ne tür olumsuz sonuçlara yol açtığını derinlemesine düşünmeli.”