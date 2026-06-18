Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/chp-ydkdan-gokhan-gunaydin-karari-1106607470.html
CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı
CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı
Sputnik Türkiye
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T12:05+0300
2026-06-18T12:10+0300
türki̇ye
gökhan günaydın
chp
günaydın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:319:1658:1252_1920x0_80_0_0_337de6ed256d281f47aef113e0abfa08.jpg
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı. Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliği ile kabul edilirken diğer 8 üyenin ise itirazı 3'e karşı 10 oy ile reddedildi.Günaydın'ın başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.8 üyenin 15 gün içinde yazılı itiraz yapması bekleniyor. Üyeler eğer yazılı savunma yapılmazsa YDK'da sözlü savunma yaparak kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bakan-gurlekten-mersindeki-olayla-ilgili-aciklama-3-supheli-tutuklandi-1106607275.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:163:1658:1407_1920x0_80_0_0_217119fb3cb69a079b6271f03c57cabb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gökhan günaydın, chp, günaydın
gökhan günaydın, chp, günaydın

CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı

12:05 18.06.2026 (güncellendi: 12:10 18.06.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Abone ol
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı. Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliği ile kabul edilirken diğer 8 üyenin ise itirazı 3'e karşı 10 oy ile reddedildi.
Günaydın'ın başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.
8 üyenin 15 gün içinde yazılı itiraz yapması bekleniyor. Üyeler eğer yazılı savunma yapılmazsa YDK'da sözlü savunma yaparak kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verecekler.
Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
TÜRKİYE
Bakan Gürlek'ten Mersin'deki olayla ilgili açıklama: 3 şüpheli tutuklandı
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала