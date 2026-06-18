https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/chp-ydkdan-gokhan-gunaydin-karari-1106607470.html

CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı

CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı

Sputnik Türkiye

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor. 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:05+0300

2026-06-18T12:05+0300

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türki̇ye

gökhan günaydın

chp

günaydın

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CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı. Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliği ile kabul edilirken diğer 8 üyenin ise itirazı 3'e karşı 10 oy ile reddedildi.Günaydın'ın başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.8 üyenin 15 gün içinde yazılı itiraz yapması bekleniyor. Üyeler eğer yazılı savunma yapılmazsa YDK'da sözlü savunma yaparak kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verecekler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bakan-gurlekten-mersindeki-olayla-ilgili-aciklama-3-supheli-tutuklandi-1106607275.html

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