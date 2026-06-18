https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/chp-ydkdan-gokhan-gunaydin-karari-1106607470.html
CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı
CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı
Sputnik Türkiye
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T12:05+0300
2026-06-18T12:05+0300
2026-06-18T12:10+0300
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CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı. Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliği ile kabul edilirken diğer 8 üyenin ise itirazı 3'e karşı 10 oy ile reddedildi.Günaydın'ın başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.8 üyenin 15 gün içinde yazılı itiraz yapması bekleniyor. Üyeler eğer yazılı savunma yapılmazsa YDK'da sözlü savunma yaparak kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verecekler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bakan-gurlekten-mersindeki-olayla-ilgili-aciklama-3-supheli-tutuklandi-1106607275.html
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gökhan günaydın, chp, günaydın
gökhan günaydın, chp, günaydın
CHP YDK'dan 'Gökhan Günaydın' kararı
12:05 18.06.2026 (güncellendi: 12:10 18.06.2026)
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yapıldı. Gökhan Günaydın'ın itirazı oy birliği ile kabul edilirken diğer 8 üyenin ise itirazı 3'e karşı 10 oy ile reddedildi.
Günaydın'ın başkanvekilliği görevine dönmesi bekleniyor.
8 üyenin 15 gün içinde yazılı itiraz yapması bekleniyor. Üyeler eğer yazılı savunma yapılmazsa YDK'da sözlü savunma yaparak kendilerine yönelik eleştirilere yanıt verecekler.