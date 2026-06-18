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Centcom: İran limanlarına yönelik abluka kaldırıldı
Centcom: İran limanlarına yönelik abluka kaldırıldı
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada Centcom, ''Bugün, Başkan'ın talimatı doğrultusunda ABD güçleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik ablukayı kaldırdı. Amerikan güçleri, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan gemilerin geçişine engel olmuyor. ABD ordusunun deniz ablukasını uygulamaya yönelik tüm faaliyetleri sona erdirildi. Deniz Kuvvetlerimize ait savaş gemileri ise anlaşmanın tüm hükümlerine uyulmasını, uygulanmasını ve yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla bölgede bulunmaya devam edecek'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/trump-irana-300-milyar-dolar-odeme-diye-bir-sey-yok-1106624875.html
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abd, hürmüz boğazı, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, i̇ran
abd, hürmüz boğazı, savaş, savaş bakanlığı, savaş bakanı, savaş uçağı, savaş gemisi, i̇ran

Centcom: İran limanlarına yönelik abluka kaldırıldı

20:16 18.06.2026 (güncellendi: 20:41 18.06.2026)
© AAHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AA
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı'nın talimatı doğrultusunda İran limanları ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada Centcom, ''Bugün, Başkan'ın talimatı doğrultusunda ABD güçleri, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan tüm deniz trafiğine yönelik ablukayı kaldırdı. Amerikan güçleri, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan gemilerin geçişine engel olmuyor. ABD ordusunun deniz ablukasını uygulamaya yönelik tüm faaliyetleri sona erdirildi. Deniz Kuvvetlerimize ait savaş gemileri ise anlaşmanın tüm hükümlerine uyulmasını, uygulanmasını ve yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla bölgede bulunmaya devam edecek'' dedi.
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Trump: İran’a 300 milyar dolar ödeme diye bir şey yok
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