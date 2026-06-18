https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bryansk-bolgesinde-kamikaze-iha-sivillerin-bulundugu-bir-otomobile-saldirdi-iki-cocuk-yaralandi-1106618212.html

Bryansk Bölgesi’nde kamikaze İHA sivillerin bulunduğu bir otomobile saldırdı: İki çocuk yaralandı

Bryansk Bölgesi’nde kamikaze İHA sivillerin bulunduğu bir otomobile saldırdı: İki çocuk yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir 'kamikaze' insansız hava aracının, içinde bir kadın ve iki kızının bulunduğu bir otomobile saldırı düzenlediği... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T16:00+0300

2026-06-18T16:00+0300

2026-06-18T16:00+0300

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Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Ukrayna'ya ait bir kamikaze insansız hava aracının (İHA) Bryansk Bölgesi’nin Çuroviçi köyünde, içnde bir kadın ve iki kızının bulunduğu bir otomobile saldırdığını, saldırıda iki çocuğun yaralandığını, kızlardan birinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.Kovalçuk, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Klimovskiy ilçesindeki Çuroviçi köyünde bir kamikaze İHA, içinde anne ile 10 ve 11 yaşlarındaki iki kızının bulunduğu bir otomobile saldırdı. Her iki kız da yaralandı, birinin durumu ise ağır. Yaralılar beklemeksizin hastaneye kaldırıldı, sağlık ekipleri ellerinden gelen her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce yine Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsün Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından vurulduğu, saldırı sonucunda otobüste bulunan bir refakatçı kadının hayatını kaybettiği, 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html

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