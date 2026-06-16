https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/avustralya-kuresel-sumud-filosu-aktivistlerinin-israile-yonelik-iddialarini-sorusturacak-1106543014.html
Avustralya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'e yönelik iddialarını soruşturacak
Avustralya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'e yönelik iddialarını soruşturacak
Sputnik Türkiye
Avustralya Federal Polisi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avustralyalı aktivistlerin İsrail güçlerine yönelik... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T13:16+0300
2026-06-16T13:16+0300
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Avustralya, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avustralyalı aktivistlerin İsrail'e yönelik iddialarını incelemeye hazırlanıyor.Avustralya basınında yer alan haberlere göre filoda bulunan Avustralyalı aktivistler, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya gelerek İsrail tarafından maruz kaldıklarını öne sürdükleri uygulamaları anlattı.Görüşmeye katılan aktivistlerden Juliet Lamont, Bakan Wong'un kendilerine yönelik kaçırılma, alıkonulma, işkence ve bazı aktivistlerin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaları ciddiye aldığını ve konunun araştırılacağını söyledi.İddiaların ardından federal polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve suçlamaların inceleneceği aktarıldı. Avustralya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Dışişleri Bakanı Wong'un konuya ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturmayı desteklediğini ifade etti.Sözcü ayrıca Wong'un daha önce İsrailli yetkililerin bazı uygulamalarını ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in eylemlerini eleştirdiğini hatırlattı.Öte yandan İsrail'in Canberra Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada filodaki aktivistlerin cinsel saldırı ve şiddet gördüklerine ilişkin iddiaları reddetti.Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yönelik insani yardım ulaştırmayı ve bölgedeki ablukaya dikkat çekmeyi amaçlayan uluslararası bir girişim olarak biliniyor. Aktivistlerin iddialarıyla ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz resmi bir değerlendirme paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/avrupa-birligi-israilli-bakan-ben-gvire-yaptirim-icin-oy-birligine-varamadi-1106539484.html
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gazze, i̇srail, avustralya, abd, küresel sumud filosu
gazze, i̇srail, avustralya, abd, küresel sumud filosu
Avustralya, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'e yönelik iddialarını soruşturacak
Avustralya Federal Polisi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avustralyalı aktivistlerin İsrail güçlerine yönelik kötü muamele ve cinsel şiddet iddiaları hakkında soruşturma başlattı.
Avustralya, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Avustralyalı aktivistlerin İsrail'e yönelik iddialarını incelemeye hazırlanıyor.
Avustralya basınında yer alan haberlere göre filoda bulunan Avustralyalı aktivistler, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya gelerek İsrail tarafından maruz kaldıklarını öne sürdükleri uygulamaları anlattı.
Görüşmeye katılan aktivistlerden Juliet Lamont, Bakan Wong'un kendilerine yönelik kaçırılma, alıkonulma, işkence ve bazı aktivistlerin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaları ciddiye aldığını ve konunun araştırılacağını söyledi.
İddiaların ardından federal polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve suçlamaların inceleneceği aktarıldı. Avustralya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Dışişleri Bakanı Wong'un konuya ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturmayı desteklediğini ifade etti.
Sözcü ayrıca Wong'un daha önce İsrailli yetkililerin bazı uygulamalarını ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in eylemlerini eleştirdiğini hatırlattı.
Öte yandan İsrail'in Canberra Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada filodaki aktivistlerin cinsel saldırı ve şiddet gördüklerine ilişkin iddiaları reddetti.
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye yönelik insani yardım ulaştırmayı ve bölgedeki ablukaya dikkat çekmeyi amaçlayan uluslararası bir girişim olarak biliniyor. Aktivistlerin iddialarıyla ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin henüz resmi bir değerlendirme paylaşılmadı.