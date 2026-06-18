https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/bodrumda-doktor-oldugunu-belirten-kisi-gundem-oldu-5-aylik-eve-500-bin-tl-istediler-cadirda-1106601444.html
Bodrum'da doktor olduğunu belirten kişi gündem oldu: '5 aylık eve 500 bin TL istediler, çadırda kalıyorum'
Bodrum'da doktor olduğunu belirten kişi gündem oldu: '5 aylık eve 500 bin TL istediler, çadırda kalıyorum'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya hesabında doktor olduğunu belirten bir kişinin Bodrum'daki kira fiyatlarına ilişkin paylaşımı gündem oldu. Yaz sezonu için ev aradığını söyleyen... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T10:05+0300
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türki̇ye
çadır
bodrum
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ve doktor olduğunu belirten bir kişi, Bodrum'daki kira fiyatları nedeniyle farklı bir barınma çözümüne yöneldiğini anlattı.Kendisine sık sık "Doktor olup da çadırda mı kalıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiğini ifade eden kadın, yaz sezonunda konaklama maliyetlerinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti.5 aylık dönem için 500 bin TL kira istendiğini öne sürdüPaylaşımında, Bodrum'da görev yaptığını belirten kişi, yaz sezonu boyunca kalabileceği bir ev için kendisinden 5 aylık dönem adına toplam 500 bin TL kira talep edildiğini söyledi.Bu maliyeti karşılamak istemediğini belirten kişi, daha ekonomik bir alternatif arayışına girdiğini ifade etti.Çadır ve kamp alanını tercih ettiPaylaşımına göre, yaklaşık 20 bin TL harcayarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip bir çadır satın alan kişi, daha sonra elektrik ve su gibi temel hizmetlerin bulunduğu bir kamp alanıyla aylık 18 bin TL karşılığında anlaştı.Böylece yaz sezonunu kamp alanında geçirmeye karar verdiğini aktardı.Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadeler yer aldı:"Çadırda yaşayan doktor mu olur? Bodrum’da 5 aylık eve 500 bin TL kira istediklerini görünce gayet de oluyor.""Türkiye’de sıradan hayatlara akıl almaz paralar ödüyoruz.""20 bin TL’ye çadırımı aldım, aylık 18 bin TL’ye her şey dahil camping’e yerleştim.""Sezon bitince yine kıştan kaçıp seyahat edeceğim.""Çünkü hayat, materyaller için harcanmayacak kadar kısa."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/resmi-gazetede-yayimlandi-sinema-biletlerine-yuzde-70-indirim-1106601250.html
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çadır, bodrum
Bodrum'da doktor olduğunu belirten kişi gündem oldu: '5 aylık eve 500 bin TL istediler, çadırda kalıyorum'
Sosyal medya hesabında doktor olduğunu belirten bir kişinin Bodrum'daki kira fiyatlarına ilişkin paylaşımı gündem oldu. Yaz sezonu için ev aradığını söyleyen kişi, 5 aylık konaklama için kendisinden toplam 500 bin TL kira talep edildiğini öne sürerek, bunun yerine çadır ve kamp alanında yaşamayı tercih ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken ve doktor olduğunu belirten bir kişi, Bodrum'daki kira fiyatları nedeniyle farklı bir barınma çözümüne yöneldiğini anlattı.
Kendisine sık sık "Doktor olup da çadırda mı kalıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiğini ifade eden kadın, yaz sezonunda konaklama maliyetlerinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti.
5 aylık dönem için 500 bin TL kira istendiğini öne sürdü
Paylaşımında, Bodrum'da görev yaptığını belirten kişi, yaz sezonu boyunca kalabileceği bir ev için kendisinden 5 aylık dönem adına toplam 500 bin TL kira talep edildiğini söyledi.
Bu maliyeti karşılamak istemediğini belirten kişi, daha ekonomik bir alternatif arayışına girdiğini ifade etti.
Çadır ve kamp alanını tercih etti
Paylaşımına göre, yaklaşık 20 bin TL harcayarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip bir çadır satın alan kişi, daha sonra elektrik ve su gibi temel hizmetlerin bulunduğu bir kamp alanıyla aylık 18 bin TL karşılığında anlaştı.
Böylece yaz sezonunu kamp alanında geçirmeye karar verdiğini aktardı.
Sosyal medyada paylaşılan videoda şu ifadeler yer aldı:
"Çadırda yaşayan doktor mu olur? Bodrum’da 5 aylık eve 500 bin TL kira istediklerini görünce gayet de oluyor."
"Türkiye’de sıradan hayatlara akıl almaz paralar ödüyoruz."
"20 bin TL’ye çadırımı aldım, aylık 18 bin TL’ye her şey dahil camping’e yerleştim."
"Sezon bitince yine kıştan kaçıp seyahat edeceğim."
"Çünkü hayat, materyaller için harcanmayacak kadar kısa."