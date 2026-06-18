https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/resmi-gazetede-yayimlandi-sinema-biletlerine-yuzde-70-indirim-1106601250.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sinema biletlerine yüzde 70 indirim
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sinema biletlerine yüzde 70 indirim
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden belirlendi. Yönetmelikte ayrıca... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T09:31+0300
2026-06-18T09:31+0300
2026-06-18T09:31+0300
yaşam
sinema
kültür ve turizm bakanlığı
resmî gazete
bilet
indirim
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yapılan değişiklikle birlikte "film özel bileti", film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında ilgili film için satılan bilet olarak tanımlandı.İndirim oranları yeniden düzenlendiYeni düzenlemeye göre bazı indirimli bilet türlerinde uygulanabilecek azami indirim oranları güncellendi.Belirli yaş grubundaki izleyiciler, kamu çalışanları, halk günü uygulamaları ve öğrenciler için tam bilet fiyatı üzerinden en fazla yüzde 40 indirim uygulanabilecek.Engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile sabah seansları, kurum biletleri ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.İnternet üzerinden gerçekleştirilen bilet satışlarında da mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave indirim yapılabilecek.Film özel biletlerinde yüzde 70'e kadar indirimYönetmelik kapsamında film özel biletlerinde, sinema salonu işletmecilerinin belirlediği tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranlarda indirim uygulanabilecek. Ayrıca bu biletler sabit fiyatla da satışa sunulabilecek.Film özel biletlerinde geçerli olacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.Bakanlığa bildirim zorunluluğu getirildiBu kapsamda satılan biletlere ilişkin bilgilerin, Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan altyapı üzerinden Bakanlığa iletilmesi gerekecek.Düzenlemeye göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında sunulan indirimler, uygulamaya katılan ve ülke genelinde faaliyet gösteren sinema salonlarında geçerli olacak.
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sinema, kültür ve turizm bakanlığı, resmî gazete, bilet, indirim
sinema, kültür ve turizm bakanlığı, resmî gazete, bilet, indirim
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sinema biletlerine yüzde 70 indirim
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle sinema biletlerinde uygulanabilecek indirim oranları yeniden belirlendi. Yönetmelikte ayrıca "film özel bileti" tanımı netleştirilirken, bu kapsamda uygulanabilecek indirimlere ilişkin kurallar da düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan değişiklikle birlikte "film özel bileti", film yapımcısı ile diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında ilgili film için satılan bilet olarak tanımlandı.
İndirim oranları yeniden düzenlendi
Yeni düzenlemeye göre bazı indirimli bilet türlerinde uygulanabilecek azami indirim oranları güncellendi.
Belirli yaş grubundaki izleyiciler, kamu çalışanları, halk günü uygulamaları ve öğrenciler için tam bilet fiyatı üzerinden en fazla yüzde 40 indirim uygulanabilecek.
Engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile sabah seansları, kurum biletleri ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı yüzde 50'ye kadar çıkabilecek.
İnternet üzerinden gerçekleştirilen bilet satışlarında da mevcut indirimlere ek olarak yüzde 10'a kadar ilave indirim yapılabilecek.
Film özel biletlerinde yüzde 70'e kadar indirim
Yönetmelik kapsamında film özel biletlerinde, sinema salonu işletmecilerinin belirlediği tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70'i aşmayan oranlarda indirim uygulanabilecek. Ayrıca bu biletler sabit fiyatla da satışa sunulabilecek.
Film özel biletlerinde geçerli olacak indirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenecek.
Bakanlığa bildirim zorunluluğu getirildi
Bu kapsamda satılan biletlere ilişkin bilgilerin, Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ile yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan altyapı üzerinden Bakanlığa iletilmesi gerekecek.
Düzenlemeye göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında sunulan indirimler, uygulamaya katılan ve ülke genelinde faaliyet gösteren sinema salonlarında geçerli olacak.