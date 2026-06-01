Uzay yarışında son durum: Bezos ve Musk için geçen hafta kötü geçti, ikili ne istiyor?
Jeff Bezos ve Elon Musk geçen hafta uzaydaki rekabetlerinde önemli engellerle karşılaştı. İkili ne istiyor, uzay yarısında son durum ne? Detaylar haberde...
14:13 01.06.2026
Elon Musk, Jeff Bezos
Elon Musk, Jeff Bezos - Sputnik Türkiye, 01.06.2026
Jeff Bezos ve Elon Musk geçen hafta uzaydaki rekabetlerinde önemli engellerle karşılaştı. Blue Origin’in roket patlaması ve Musk’ın sosyal medyadaki açıklamaları, bilim kurgu hayallerini gerçeğe dönüştürmenin ne kadar zor olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzay yarışında son durum karmaşık, rekabetin yeni alanı ise uzay ekosistemi.
Milyardar iş insanı ve Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos için sorun oldukça somuttu: 31 Mayıs akşamı Blue Origin’in Yeni Gleen roketi Florida’daki fırlatma rampasında patladı. Bu olay, Bezos’un SpaceX’e yetişme planlarını sekteye uğrattı.
Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketinin "New Glenn" roketi, 31 Mayıs'ta Florida'daki Cape Canaveral fırlatma rampasında büyük bir patlamayla infilak etti.
Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketinin "New Glenn" roketi, 31 Mayıs'ta Florida'daki Cape Canaveral fırlatma rampasında büyük bir patlamayla infilak etti.
Bezos, patlamanın ardından sosyal medyada “Değer” yazarak moral vermeye çalıştı. Bu ifade, Blue Origin içinde motivasyon sloganı haline geldi.
Musk’ın sorunu ise daha karmaşıktı. SpaceX’in yakında halka arz etmeyi planladığı veri merkezi işiyle ilgili karışık mesajlar verdi. Şirket, Anthropic ile yaptığı anlaşmayı IPO dosyasında aylık 1.25 milyar dolarlık uzun vadeli bir iş olarak göstermişti. Ancak Musk, sosyal medyada bu anlaşmanın uzun vadeli olmayabileceğini ima ederek yatırımcıları şaşırttı. “Gerekirse kapasiteyi geri alabiliriz” dedi.

Uzayda ne istiyorlar?

Her iki milyarder de uzayı, Wall Street Journal’ın analizine göre özellikle Güneş enerjisinden yararlanarak dev veri merkezleri kurmak için ideal bir yer olarak görüyor. Amaçları, Dünya’dan bağımsız, yörüngede bulut bilişim altyapısı oluşturmak.
Bezos tarafı: Blue Origin roketlerle uğraşırken, Amazon’un bulut hizmeti AWS Dünya’da hala lider. Amazon, bu yıl yapay zeka altyapısına 200 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Anthropic ile Indiana’da 11 milyar dolarlık bir tesis kurdu.
Musk tarafı: SpaceX rakipsiz roket ve Starlink uydu işine sahip. xAI ile birleşen veri merkezleri sayesinde yörüngede yapay zeka altyapısı kurmayı hedefliyor. Memphis’teki Colossus tesisleri Anthropic’e aylık 1.25 milyar dolar karşılığında 1 gigawatt güç sağlıyor.
Musk, uzaydaki veri merkezlerini doğrudan Amazon Web Services’in kalbine meydan okuma olarak konumlandırıyor. Ancak uzmanlar, bu hayalin en az birkaç yıl daha uzakta olabileceğini belirtiyor.

Rekabetin yeni alanı: Uzayda ekosistem

İki şirket de roket, uydu ve uzay veri merkezlerinden oluşan bir ekosistem kurmaya çalışıyor. Amazon, Globalstar’u satın alarak Starlink’e rakip olmaya hazırlanıyor. Musk ise Tesla ve xAI ile özel çip fabrikası kuruyor. İlk veri merkezi 122 günde, ikincisi 91 günde devreye alındı.
Her ne kadar büyük potansiyel olsa da, teknik zorluklar, yüksek enerji ve su tüketimi gibi pratik sorunlar ile yerel protestolar da cabası.
WSJ’ye göre bu rekabet, hem Bezos hem de Musk’ın “Galaksinin Her Şey Mağazası”nı kurma hayalini yansıtıyor. Ancak yolun hala çok engebeli olduğu açık.
