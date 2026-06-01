https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/uzay-yarisinda-son-durum-bezos-ve-musk-icin-gecen-hafta-kotu-gecti-ikili-ne-istiyor-1106162064.html

Uzay yarışında son durum: Bezos ve Musk için geçen hafta kötü geçti, ikili ne istiyor?

Uzay yarışında son durum: Bezos ve Musk için geçen hafta kötü geçti, ikili ne istiyor?

Sputnik Türkiye

Jeff Bezos ve Elon Musk geçen hafta uzaydaki rekabetlerinde önemli engellerle karşılaştı. İkili ne istiyor, uzay yarısında son durum ne? Detaylar haberde...

2026-06-01T14:13+0300

2026-06-01T14:13+0300

2026-06-01T14:13+0300

yaşam

jeff bezos

elon musk

blue origin

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106160985_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2032890909cb6299033a535cb6fadd8e.jpg

Milyardar iş insanı ve Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos için sorun oldukça somuttu: 31 Mayıs akşamı Blue Origin’in Yeni Gleen roketi Florida’daki fırlatma rampasında patladı. Bu olay, Bezos’un SpaceX’e yetişme planlarını sekteye uğrattı.Bezos, patlamanın ardından sosyal medyada “Değer” yazarak moral vermeye çalıştı. Bu ifade, Blue Origin içinde motivasyon sloganı haline geldi.Musk’ın sorunu ise daha karmaşıktı. SpaceX’in yakında halka arz etmeyi planladığı veri merkezi işiyle ilgili karışık mesajlar verdi. Şirket, Anthropic ile yaptığı anlaşmayı IPO dosyasında aylık 1.25 milyar dolarlık uzun vadeli bir iş olarak göstermişti. Ancak Musk, sosyal medyada bu anlaşmanın uzun vadeli olmayabileceğini ima ederek yatırımcıları şaşırttı. “Gerekirse kapasiteyi geri alabiliriz” dedi.Uzayda ne istiyorlar?Her iki milyarder de uzayı, Wall Street Journal’ın analizine göre özellikle Güneş enerjisinden yararlanarak dev veri merkezleri kurmak için ideal bir yer olarak görüyor. Amaçları, Dünya’dan bağımsız, yörüngede bulut bilişim altyapısı oluşturmak.Bezos tarafı: Blue Origin roketlerle uğraşırken, Amazon’un bulut hizmeti AWS Dünya’da hala lider. Amazon, bu yıl yapay zeka altyapısına 200 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Anthropic ile Indiana’da 11 milyar dolarlık bir tesis kurdu.Musk tarafı: SpaceX rakipsiz roket ve Starlink uydu işine sahip. xAI ile birleşen veri merkezleri sayesinde yörüngede yapay zeka altyapısı kurmayı hedefliyor. Memphis’teki Colossus tesisleri Anthropic’e aylık 1.25 milyar dolar karşılığında 1 gigawatt güç sağlıyor.Musk, uzaydaki veri merkezlerini doğrudan Amazon Web Services’in kalbine meydan okuma olarak konumlandırıyor. Ancak uzmanlar, bu hayalin en az birkaç yıl daha uzakta olabileceğini belirtiyor.Rekabetin yeni alanı: Uzayda ekosistemİki şirket de roket, uydu ve uzay veri merkezlerinden oluşan bir ekosistem kurmaya çalışıyor. Amazon, Globalstar’u satın alarak Starlink’e rakip olmaya hazırlanıyor. Musk ise Tesla ve xAI ile özel çip fabrikası kuruyor. İlk veri merkezi 122 günde, ikincisi 91 günde devreye alındı.Her ne kadar büyük potansiyel olsa da, teknik zorluklar, yüksek enerji ve su tüketimi gibi pratik sorunlar ile yerel protestolar da cabası.WSJ’ye göre bu rekabet, hem Bezos hem de Musk’ın “Galaksinin Her Şey Mağazası”nı kurma hayalini yansıtıyor. Ancak yolun hala çok engebeli olduğu açık.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/meteoroloji-saganak-icin-saat-verdi-sicakliklar-4-derece-artiyor-1106143813.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jeff bezos, elon musk, blue origin, haberler