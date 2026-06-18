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Batı basını: Trump, Ukrayna için füze üretimini Avrupa’ya taşımayı planlıyor
Batı basını: Trump, Ukrayna için füze üretimini Avrupa’ya taşımayı planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan savunma şirketlerinden Kiev için füzelerin lisanslı üretimini Avrupa ve Ukrayna'da yapmalarını talep etmeye hazırlandığı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T01:12+0300
2026-06-18T01:12+0300
dünya
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ukrayna
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Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki çatışma nedeniyle Amerikan stoklarının azalması üzerine, Kiev’e yönelik füze üretiminin lisanslı olarak Avrupa ve Ukrayna’da yapılması için ABD savunma şirketlerinden adım atmalarını istemeyi planladığını aktardı.Bloomberg’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine, özellikle de Rus balistik füzelerini durdurabilecek önleme füzelerine acil ihtiyacı bulunuyor. Bu tür önleme füzelerini üretebilen tek ülke ise şu anda ABD.Haberde, ABD’nin İran’daki operasyonlar sırasında kendi stoklarını büyük ölçüde tükettiği, üretim kapasitesini artırmanın ise zaman aldığı belirtildi. Bu nedenle Trump’ın, müttefiklerine, söz konusu füzelerin üretimi için lisans verilmesi seçeneğini inceleyeceğini ilettiği aktarıldı.Bloomberg, ABD'nin Patriot füzeleri de dahil olmak üzere bazı silah türlerini yurt dışında ürettiğini ancak Washington'un fikri mülkiyet hakları ve tedarik zinciri endişeleri nedeniyle bu tür lisans anlaşmalarına genellikle çok temkinli yaklaştığına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-eger-diger-ulkeler-balistik-fuzelere-sahipse-iranin-hicbir-balistik-fuzeye-sahip-olmamasi-1106593866.html
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donald trump, abd, ukrayna, kiev, balistik füze, avrupa, patriot, rusya, i̇ran, bloomberg
donald trump, abd, ukrayna, kiev, balistik füze, avrupa, patriot, rusya, i̇ran, bloomberg

Batı basını: Trump, Ukrayna için füze üretimini Avrupa’ya taşımayı planlıyor

01:12 18.06.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan savunma şirketlerinden Kiev için füzelerin lisanslı üretimini Avrupa ve Ukrayna'da yapmalarını talep etmeye hazırlandığı bildirildi.
Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’daki çatışma nedeniyle Amerikan stoklarının azalması üzerine, Kiev’e yönelik füze üretiminin lisanslı olarak Avrupa ve Ukrayna’da yapılması için ABD savunma şirketlerinden adım atmalarını istemeyi planladığını aktardı.
Bloomberg’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine, özellikle de Rus balistik füzelerini durdurabilecek önleme füzelerine acil ihtiyacı bulunuyor. Bu tür önleme füzelerini üretebilen tek ülke ise şu anda ABD.
Haberde, ABD’nin İran’daki operasyonlar sırasında kendi stoklarını büyük ölçüde tükettiği, üretim kapasitesini artırmanın ise zaman aldığı belirtildi. Bu nedenle Trump’ın, müttefiklerine, söz konusu füzelerin üretimi için lisans verilmesi seçeneğini inceleyeceğini ilettiği aktarıldı.
Bloomberg, ABD'nin Patriot füzeleri de dahil olmak üzere bazı silah türlerini yurt dışında ürettiğini ancak Washington'un fikri mülkiyet hakları ve tedarik zinciri endişeleri nedeniyle bu tür lisans anlaşmalarına genellikle çok temkinli yaklaştığına dikkat çekti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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Trump: Eğer diğer ülkeler balistik füzelere sahipse, İran'ın hiçbir balistik füzeye sahip olmaması adil değil
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