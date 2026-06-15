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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ingiltereden-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-hazirligi-1106510998.html
İngiltere’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı hazırlığı
İngiltere’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı hazırlığı
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını ve oyun ile canlı yayın servislerine yönelik... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T13:19+0300
2026-06-15T13:19+0300
dünya
keir starmer
i̇ngiltere
sosyal medya yasası
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İngiltere, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmak amacıyla sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanacağını, ayrıca oyun ve canlı yayın servislerine yönelik yeni kısıtlamalar getirileceğini duyurdu.Starmer, alınacak kararın çocukları çevrim içi risklerden korumayı hedeflediğini belirterek, düzenlemenin aynı zamanda büyük teknoloji şirketlerinin etkisini sınırlamayı amaçladığını söyledi.“Tam bir yasak en doğru seçim,” diyen Starmer, bu adımın ailelerin çocuklarıyla kurduğu dijital ilişkiyi de değiştireceğini ifade etti.Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformların yasak kapsamına alınacağını, ayrıca çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim kurmasına olanak sağlayan oyun ve canlı yayın servislerine de müdahale edileceğini belirtti.Starmer, “Çevrim dışı dünyada çocuğunuzu tanımadığı bir yetişkinle eşleştirir miydiniz? Hayır. Bu yüzden harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Hükümetin mevcut yetkilerle düzenlemenin ilk adımlarını atabileceğini belirten Starmer, yıl sonuna kadar yasal düzenlemenin tamamlanacağını, yasağın ise gelecek bahar itibarıyla yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.İngiltere son yıllarda teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemeleri sıkılaştırırken, yaş doğrulama zorunluluğu, algoritma değişiklikleri ve çocukların çevrim içi güvenliğiyle ilgili yeni kurallar devreye alınmıştı.Avustralya referans alınıyorHükümetin son planı, Avustralya’nın geçen yıl başlattığı 16 yaş altı sosyal medya yasağı modelini de referans alıyor. Avustralya, TikTok, Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlara erişimi kısıtlayan ilk ülke olmuştu.Yetkililer, düzenleme sürecinde öğretmenler, ebeveynler ve gençlerden geniş çaplı görüş alındığını, 116 binden fazla geri bildirim geldiğini açıkladı. Ankete katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğu sosyal medyanın risklerinin faydalarından fazla olduğunu belirtirken, yüzde 90’ı 16 yaş sınırını destekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kanadada-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-icin-yasa-tasarisi-yapay-zeka-robotlarini-da-iceriyor-1106419097.html
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keir starmer, i̇ngiltere, sosyal medya yasası
keir starmer, i̇ngiltere, sosyal medya yasası

İngiltere’den 16 yaş altına sosyal medya yasağı hazırlığı

13:19 15.06.2026
© Fotoğraf / Pixabaysosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Fotoğraf / Pixabay
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını ve oyun ile canlı yayın servislerine yönelik yeni kısıtlamalar getirileceğini açıkladı.
İngiltere, çocukların çevrim içi güvenliğini artırmak amacıyla sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir düzenlemeye hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı açıklamada 16 yaş altı çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanacağını, ayrıca oyun ve canlı yayın servislerine yönelik yeni kısıtlamalar getirileceğini duyurdu.
Starmer, alınacak kararın çocukları çevrim içi risklerden korumayı hedeflediğini belirterek, düzenlemenin aynı zamanda büyük teknoloji şirketlerinin etkisini sınırlamayı amaçladığını söyledi.
“Tam bir yasak en doğru seçim,” diyen Starmer, bu adımın ailelerin çocuklarıyla kurduğu dijital ilişkiyi de değiştireceğini ifade etti.
Starmer, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi platformların yasak kapsamına alınacağını, ayrıca çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim kurmasına olanak sağlayan oyun ve canlı yayın servislerine de müdahale edileceğini belirtti.
Starmer, “Çevrim dışı dünyada çocuğunuzu tanımadığı bir yetişkinle eşleştirir miydiniz? Hayır. Bu yüzden harekete geçiyoruz” ifadelerini kullandı. Hükümetin mevcut yetkilerle düzenlemenin ilk adımlarını atabileceğini belirten Starmer, yıl sonuna kadar yasal düzenlemenin tamamlanacağını, yasağın ise gelecek bahar itibarıyla yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi.
İngiltere son yıllarda teknoloji şirketlerine yönelik düzenlemeleri sıkılaştırırken, yaş doğrulama zorunluluğu, algoritma değişiklikleri ve çocukların çevrim içi güvenliğiyle ilgili yeni kurallar devreye alınmıştı.

Avustralya referans alınıyor

Hükümetin son planı, Avustralya’nın geçen yıl başlattığı 16 yaş altı sosyal medya yasağı modelini de referans alıyor. Avustralya, TikTok, Instagram, Facebook ve YouTube gibi platformlara erişimi kısıtlayan ilk ülke olmuştu.
Yetkililer, düzenleme sürecinde öğretmenler, ebeveynler ve gençlerden geniş çaplı görüş alındığını, 116 binden fazla geri bildirim geldiğini açıkladı. Ankete katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğu sosyal medyanın risklerinin faydalarından fazla olduğunu belirtirken, yüzde 90’ı 16 yaş sınırını destekledi.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
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