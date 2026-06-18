https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/az-oturmak-da-fazla-oturmak-kadar-riskli-olabilir-yeni-arastirmada-sasirtan-sonuclar-1106613373.html

Az oturmak da fazla oturmak kadar riskli olabilir, yeni araştırmada şaşırtan sonuçlar

Az oturmak da fazla oturmak kadar riskli olabilir, yeni araştırmada şaşırtan sonuçlar

Sputnik Türkiye

Yıllardır kamu sağlığı mesajı nettir: “Daha az oturun, daha çok hareket edin.” Ancak Çin’de 41 binden fazla yetişkinle yapılan 12 yıllık dev bir araştırma, bu... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T14:09+0300

2026-06-18T14:09+0300

2026-06-18T14:09+0300

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Çin Tıbbi Bilimler Akademisinden Wei Li ve Simon Fraser Üniversitesi’nden Scott Lear liderliğindeki ekip 35-70 yaş arası 41 bin 733 kişiyi 12 yıl boyunca izledi.Çin’deki katılımcıların günlük ortalama oturma süresi sadece 3 saat civarındaydı (Batı ülkelerine göre oldukça düşük). En az oturan gruptaki kişilerin yüzde 60’tan fazlası tarım veya inşaat gibi ağır işlerde çalışıyordu.Araştırmacılar burada ‘fiziksel aktivite paradoksu’na dikkat çekti:4 saat mi, 8 saat mi?Araştırmacılar istatistiksel modelleme ile zamanı farklı aktivitelere kaydırmanın etkisini inceledi:Ne anlama geliyor?Bu çalışma, 'herkes için aynı tavsiye' mantığının yanlış olabileceğini gösteriyor. Ofis çalışanı veya emekli biri için 'daha az otur' tavsiyesi hala geçerliyken, ağır fiziksel emek veren bir inşaat işçisine veya çiftçiye 'daha az otur' demek zararlı bile olabilir.Araştırmacılar, kamu sağlığı mesajlarının kişiye özel hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor: Günün geri kalanında ne kadar fiziksel yük altında olduğunuz çok önemli.Oturmak her zaman 'tembellik' değil. Bazı meslek grupları için dinlenmek ve oturmak, vücudun ihtiyacı olan bir zorunluluk olabilir.

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