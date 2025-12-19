https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/bir-sonraki-pandemi-kus-gribi-mi-bilim-insanlari-senaryoyu-cizdi-1101983449.html

Bir sonraki pandemi kuş gribi mi? Bilim insanları senaryoyu çizdi

Bir sonraki pandemi kuş gribi mi? Bilim insanları senaryoyu çizdi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, kuş gribinin insanlar arasında yayılma senaryosunu bir simülasyonla gösterdi. Araştırma, erken önlem alınmazsa virüsün küçük bir topluluktan... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T17:15+0300

2025-12-19T17:15+0300

2025-12-19T17:15+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (who)

dünya sağlık örgütü (dsö)

kuş gribi

bulaşıcı hastalık

tavuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100591257_0:156:2625:1633_1920x0_80_0_0_3bae0d83da00475082c7dacd47d2339b.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, gelecekteki bir pandemi adayı olarak yüksek patojeniteli kuş gribini (HPAI) işaret ediyor. Şimdiye kadar insandan insana bulaş rapor edilmemiş olsa da, virüsün son beş yılda vahşi ve çiftlik kuşlarında, hatta gelincik, kedi ve ayı gibi memelilerde yayılmaya devam etmesi, riskin arttığına işaret ediyor.Ashoka Üniversitesi tarafından yapılan ve BMC Public Health'te yayımlanan yeni bir araştırma, bu bulaşın bir kez başlaması durumunda salgının ne kadar hızlı büyüyebileceğini gösteren bir simülasyon geliştirdi. Araştırmacılar, 'Hastalık X' olarak adlandırılan, hayvanlardan insanlara sıçrayan bir enfeksiyonun olası bir pandemiye yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.Simülasyon: Virüs nasıl topluma yayılır?Bilim insanları, simülasyon için Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, 70 milyondan fazla tavuğun yetiştirildiği bin 600'den fazla kümes hayvanı çiftliğine ev sahipliği yapan bir bölgeyi model aldı. Senaryoya göre, enfekte kuşların hızla kontrol altına alındığı durumda hiçbir insana bulaş olmuyor. Ancak, önlemler gecikirse veya hiç alınmazsa, birkaç çiftlik çalışanı virüsü kapabiliyor.Simülasyon, virüsün topluma yayılmadan önce kontrol edilebileceği küçük bir pencere olduğunu gösteriyor: Tespit edilen 2 ila 10 vaka arası. Enfeksiyonun başlangıcında haneler karantinaya alınırsa, virüs büyük olasılıkla sınırlı kalıyor. Ancak, vaka sayısı 10'a ulaştığında, bazı enfekte kişiler işe ve okula giderek virüsü başkalarına bulaştırmış oluyor. Bu noktada virüs daha geniş nüfusa girmiş ve karantinaların tam olarak durduramayacağı yeni, bağımsız bulaş zincirleri yaratmış oluyor.Erken müdahalenin kritik önemiAraştırmacılar, karantinanın 10 vakaya kadar ertelenmesi durumunda, salgının seyrinin 'erken müdahale olmayan' senaryoya çok benzediğini matematiksel olarak gösterdi. Bunun nedeni, virüsün büyük ölçüde yayılmayı çoktan gerçekleştirmiş olması.Bulgular, toplum içi bulaş başlamadan önce harekete geçmenin gerekliliğini vurguluyor. Aksi takdirde, etkili olabilecek araçlar sadece kısıtlamalar ve kitlesel aşılama gibi geniş kapsamlı önlemler olarak kalıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/istahimizin-sirri-cozuluyor-bilim-insanlari-tokluk-proteininin-anahtarini-buldu-1101934691.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö), kuş gribi, bulaşıcı hastalık, tavuk