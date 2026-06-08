https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/tarihin-akisini-degistirmisti-buyuk-iskenderin-ilk-buyuk-zaferini-kazandigi-granikos-savas-alani-1106333745.html
Tarihin akışını değiştirmişti: Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı 'Granikos Savaş Alanı' için karar verildi
Tarihin akışını değiştirmişti: Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı 'Granikos Savaş Alanı' için karar verildi
Sputnik Türkiye
Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'tarihi sit alanı' olarak... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T11:29+0300
2026-06-08T11:29+0300
2026-06-08T11:29+0300
yaşam
büyük i̇skender
mehmet nuri ersoy
biga
pers
sit alanı
arkeolojik sit alanı
granikos savaşı
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Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı'nın gerçekleştirildiği alan için karar verildi. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi.Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: Dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyorBakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarında yer alan ve Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği kabul edilen alan, yürütülen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik ve bilimsel veriler ile antik kaynaklar doğrultusunda değerlendirildi.Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan kararla, dünya tarihinin en kritik askeri karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen, Biga ilçesi sınırlarındaki Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği yer "tarihi sit alanı" olarak koruma altına alındı.Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferin gerçekleştiği alan olarak kabul edilen Granikos Savaş Alanı, dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor.Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilere açılması hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/yillar-sonra-evine-donuyor-cingene-kizi-mozaiginin-kayip-paneli-turkiyeye-getirildi--1106002627.html
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büyük i̇skender, mehmet nuri ersoy, biga, pers, sit alanı, arkeolojik sit alanı, granikos savaşı
büyük i̇skender, mehmet nuri ersoy, biga, pers, sit alanı, arkeolojik sit alanı, granikos savaşı
Tarihin akışını değiştirmişti: Büyük İskender'in ilk büyük zaferini kazandığı 'Granikos Savaş Alanı' için karar verildi
Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'tarihi sit alanı' olarak tescillendib
Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı'nın gerçekleştirildiği alan için karar verildi. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi.
Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı alan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık. Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya'ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık 'tarihi sit alanı' olarak tescillendi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan bu eşsiz tarihi miras, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalar ışığında resmen koruma altına alınmış oldu. Çanakkale'mizin kültürel mirasına değer katacak bu önemli adımın tarih bilimine, kültür turizmine ve kültür rotalarımızın güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."
Dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarında yer alan ve Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği kabul edilen alan, yürütülen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik ve bilimsel veriler ile antik kaynaklar doğrultusunda değerlendirildi.
Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan kararla, dünya tarihinin en kritik askeri karşılaşmalarından biri olarak kabul edilen, Biga ilçesi sınırlarındaki Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği yer "tarihi sit alanı" olarak koruma altına alındı.
Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı kazandığı ilk büyük zaferin gerçekleştiği alan olarak kabul edilen Granikos Savaş Alanı, dünya tarihinin önemli askeri ve kültürel miras alanları arasında gösteriliyor.
Koruma kararıyla birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilere açılması hedefleniyor.