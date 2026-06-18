https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/arakciden-korfez-ulkelerine-diyalog-cagrisi-belirsizlikleri-birlikte-giderelim-1106617145.html

Arakçi’den Körfez ülkelerine diyalog çağrısı: 'Belirsizlikleri birlikte giderelim'

Arakçi’den Körfez ülkelerine diyalog çağrısı: 'Belirsizlikleri birlikte giderelim'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile varılan mutabakatın ardından Körfez ülkeleriyle diyaloğun güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Arakçi, bölgede barış... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T15:46+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından Körfez ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir diyalog sürecine ihtiyaç olduğunu belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Arakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali el-Yahya ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile imzalanan mutabakatın içeriği ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi.Arakçi, mutabakatın bölgede barış, istikrar ve güvenliğin yeniden güçlendirilmesine katkı sağlamasını umduklarını ifade etti.İranlı Bakan ayrıca, Tahran ile Körfez ülkeleri arasındaki mevcut belirsizliklerin giderilmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı.Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerde öne çıkan başlıklar da ele alınırken, tarafların diplomatik temas ve istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abd-iran-mutabakati-bolgede-yeni-donemin-kapisini-araliyor-asil-hesaplasma-bir-sonraki-raunda-1106614745.html

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