https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/altin-atlar-olarak-bilinen-ahal-teke-atlarinin-soylari-ankarada-yasatiliyor-150-bin-dolara--1106608502.html

Altın atlar olarak bilinen Ahal Teke atlarının soyları Ankara'da yaşatılıyor: 150 bin dolara satılıyor

Altın atlar olarak bilinen Ahal Teke atlarının soyları Ankara'da yaşatılıyor: 150 bin dolara satılıyor

Sputnik Türkiye

Metalik renkleri nedeniyle dünya genelinde 'altın atlar' olarak bilinen Ahal Teke atları, Ankara'da kurulan bir çiftlikte soylarının devamı için... 18.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-18T12:13+0300

2026-06-18T12:13+0300

2026-06-18T12:13+0300

yaşam

ankara

orta asya

ahal teke atları

ahal teke

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Orta Asya'nın kadim at ırklarından, hızları, dayanıklılıkları, zekaları ve ayırt edici metalik parlaklıklarıyla tanınan Ahal Teke atları, Ankara'da kurulan çiftlikte soylarının devamı için yetiştiriliyor. Metalik parlaklıkları nedeniyle dünya genelinde "altın atlar" olarak bilinen Ahal Teke atları, 150 bin dolara alıcı buluyorlar Güzellikleriyle göz alıyorlar Türkmenistan'ın yaşayan kültür miraslarından biri olarak kabul edilen Ahal Tekeler, kentteki çiftlikte engel atlama, dayanıklılık, atlı okçuluk ve arazi sürüşü gibi farklı disiplinlere yönelik eğitimlerden geçiriliyor. Yüzyıllar boyunca hükümdarların ve komutanların tercih ettiği atlar arasında gösterilen Ahal Tekeler, uzun ve ince boyunları, atletik yapıları, zarif duruşları ve metalik parlaklıklarıyla dikkati çekiyor. Safkan atlar, soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/aspendosta-onemli-kesif--aspendos-nehir-tanrisi-genc-eurymedonun-mozaigi-bulundu-1106605503.html

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ankara, orta asya, ahal teke atları, ahal teke